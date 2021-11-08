https://tr.sputniknews.com/20211108/sakatlik-geciren-rakip-takim-oyuncusunu-sirtinda-tasidi-1050583281.html
Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki amatör ligde mücadele eden sporcu, sakatlanan rakip takım futbolcusunu sırtına alarak saha kenarına taşıdı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:25+0300
2021-11-08T13:25+0300
2021-11-08T13:25+0300
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, ligin 2. haftasında evinde Kayseri temsilcisi Yahyalıspor ile karşılaştı. Başlama vuruşundan kısa bir süre sonra ev sahibi ekibin oyuncusu Şahin Çığlı, sakatlık geçirdi. Çığlı'nın yere yığıldığını gören orta hakem Günay Doğukan Yılmaz, maçı durdurdu. Yılmaz, sağlık ekiplerini sahaya davet ederken takım arkadaşları da Çığlı'ya yardım etmek için yanına geldi. Sağlık ekipleri, futbolcunun tedavisini saha dışında yapmak istedi. Bu sırada yerden kalkan Çığlı, ayakta duramayınca yardımına rakip takımın oyuncusu Hasan Yazgan koştu. Çığlı'yı sırtına alıp saha dışına kadar götüren Yazgan'ın bu hareketi, taraftarların da takdirini kazandı.Rakip takımın oyuncusunun sırtında taşıdığı Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya dönerken, karşılaşma ise Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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kahramanmaraş, futbol, centilmenlik, maç, futbolcu, sakatlık, amatör lig
Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki amatör ligde mücadele eden sporcu, sakatlanan rakip takım futbolcusunu sırtına alarak saha kenarına taşıdı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, ligin 2. haftasında evinde Kayseri temsilcisi Yahyalıspor ile karşılaştı.
Başlama vuruşundan
kısa bir süre sonra ev sahibi ekibin oyuncusu Şahin Çığlı, sakatlık
geçirdi. Çığlı'nın yere yığıldığını gören orta hakem Günay Doğukan Yılmaz, maçı
durdurdu. Yılmaz, sağlık ekiplerini sahaya davet ederken takım arkadaşları da Çığlı'ya yardım etmek için yanına geldi. Sağlık ekipleri
, futbolcunun
tedavisini saha dışında yapmak istedi. Bu sırada yerden kalkan Çığlı, ayakta duramayınca yardımına rakip takımın oyuncusu Hasan Yazgan koştu. Çığlı'yı sırtına alıp saha dışına kadar götüren Yazgan'ın
bu hareketi, taraftarların da takdirini kazandı.
Rakip takımın oyuncusunun sırtında taşıdığı Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya dönerken, karşılaşma ise Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.