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https://tr.sputniknews.com/20211108/sana-suriye-hava-savunmasi-humusa-hava-saldirisini-puskurtuyor-1050599649.html
SANA: Suriye hava savunması Humus’a hava saldırısını püskürtüyor
SANA: Suriye hava savunması Humus’a hava saldırısını püskürtüyor
Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin Humus bölgesine düzenlenen hava saldırısını püskürtmeye çalıştığını belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:55+0300
2021-11-08T20:55+0300
2021-11-08T20:55+0300
savunma
suriye
humus
hava savunma
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Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz Humus bölgesinin hava sahasındaki düşman saldırısını püskürtüyor” ifadesine yer verildi.Lübnan medyası, patlama seslerinin Lübnan’ın Suriye sınırındaki Akkar bölgesinde duyulduğunu bildiriyor.
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suriye, humus, hava savunma
SANA: Suriye hava savunması Humus’a hava saldırısını püskürtüyor
Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin Humus bölgesine düzenlenen hava saldırısını püskürtmeye çalıştığını belirtti.
Haberde,
“Hava savunma sistemlerimiz Humus bölgesinin hava sahasındaki düşman saldırısını püskürtüyor” ifadesine yer verildi.
Lübnan medyası, patlama seslerinin Lübnan’ın Suriye sınırındaki Akkar bölgesinde duyulduğunu bildiriyor.