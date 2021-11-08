https://tr.sputniknews.com/20211108/scooter-kazalarinin-sayisi-artiyor-scooter-kullananlar-baslarina-geleceklerden-haberdar-mi-1050576259.html

Scooter kazalarının sayısı artıyor: 'Kullananlar başlarına geleceklerden haberdar mı?'

Scooter kazalarının sayısı artıyor: 'Kullananlar başlarına geleceklerden haberdar mı?'

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, scooterlara yönelik düzenlemeler yapılırken işin sigorta boyutunun atlandığını söyledi. Doğan, scooter kullananların olası... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T10:53+0300

2021-11-08T10:53+0300

2021-11-08T10:58+0300

yaşam

istanbul

trafik kazası

scooter

kaza

elektrikli scooter

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Scooter kullanımı gittikçe artıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan bugünkü yazısında, scooterlara yönelik düzenlemeler yapılırken, sigorta boyutunun atlandığına dikkat çekti.“İstanbul’da, sokak içerisinde elektrikli scooterla ile dolaşan bir vatandaşa karşı yönden gelen bir araç çarpıyor. Scooter kullanıcısı ciddi yaralanıyor, bir süre yoğun bakımda kalıyor, aylarca tedavi görüyor. Bu esnada da çarpan aracın sigorta şirketinden scooter sürücüsüne çarpışma sonrası araçta oluşan maddi hasarın ödenmesine yönelik talep geliyor” örneğini anlatan Doğan, “Sigorta şirketinin talebi yanlış mı?” sorusuna, “Değil, yasalar bu hakkı tanıyor. Sigorta şirketinin scooter sürücüsünden karşı tarafa verdiği zararı talep etme hakkı var” diye yanıt verdi.'Bir sigorta sistemi yok'“Bu olay münferit mi? Değil, bu şekilde sigorta şirketlerinin scooter sürücülerinden tazminat talep ettiği birçok kaza olayı var” diyen Doğan, "Scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek" dedi. Düzenlemeler yapılırken işin sigorta boyutunun ya atlandığı ya da unutulduğunu ifade eden Doğan, "Bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var" diye yazdı.Doğan, scooter kullanıcılarının olası kazalarda neyle karşılaşacaklarını madde madde şöyle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211101/elektrikli-scooter-ile-hafif-ticari-aracin-altinda-kalan-guvenlik-gorevlisi-6-bin-lira-fatura-geldi-1050362423.html

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istanbul, trafik kazası, scooter, kaza, elektrikli scooter