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https://tr.sputniknews.com/20211108/sehit-yakinina-kufreden-turkkan-hakkinda-1-kurusluk-dava-acilmasi-icin-suc-duyurusu-1050578452.html
Şehit yakınına küfreden Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusu
Şehit yakınına küfreden Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusu
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren ve Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), Türkkan hakkında... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T11:56+0300
2021-11-08T11:56+0300
türkiye
şehit
küfür etmek
lütfü türkkan
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz cuma günü Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etti. Türkkan'ın küfrünün ardından hem şehit ağabeyi Tahir Gümren hem de Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu. Bingöl Adliyesine şehit ağabeyi Tahir Gümren'ın yanı sıra Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve BİŞHAK Başkanı Naim Tan geldi. Adliye önünde açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Türkkan hakkında 1 kuruşluk maddi tazminat davasının açılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Tan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in Bingöl'de yaptığı programda Genç Caddesindeki esnafı ziyareti esnasında Meral Akşener'in daha önceki zamanlarda 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmak istiyorum' demesi üzerine, geçen hafta Siirt'te bir esnafın 'Burası Kürdistan'dır' söylemini Meral Akşener'in yüzüne ifade etmesine rağmen Meral Akşener'in sessiz kalması üzerine bu duruma sinirlenen şehidimizin abisi Tahir Gürmen tepkisini dile getirmek üzere sesini yükselterek 'Siz HDP ile ortaklık yapıyorsunuz, HDP ile kahvaltı yapmak istiyorsunuz' demesi üzerine görevli polis memurları kendisini oradan uzaklaştırmaya çalışırken yanına gelip boğazından sıkarak bir süre sürükleyip alttan bacaklarına vuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan basının ve herkesin gözü önünde bilerek isteyerek ve alenen küfür ve hakaret ettiği açıkça görülmüştür. Türkkan'ın işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasını, ayrıca şehit ailemizin onur, gurur ve namusunu çiğnettiği için 1 kuruşluk maddi tazminat ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise "Bingöl Şehit Aileleri Derneğimizin öncülüğünde büyük bir miting ile Bingöl halkına yakışır bir şekilde kendisine tepki gösterdik. Şu an da hem Tahir kardeşimiz hem Bingöl Şehit Aileleri Derneğimiz Lütfü Türkkan hakkında biraz sonra adliyede suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi hakkında suç duyuru ve tazminat davasında bulunacağız" diye konuştu."Türk adaletine güveniyorum"Türk adaletine güvendiğini belirten şehit ağabeyi Tahir Gümren de, "Başkanım her şeyi açıkladı. Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Ben Türk adaletine güveniyorum. Bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim budur, başka bir şeyim yoktur" şeklinde konuştu.Türkkan hakkında şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, BİŞHAK Derneği Başkanı Naim Tan ise dernek adına 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.
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şehit, küfür etmek, lütfü türkkan, iyi parti

Şehit yakınına küfreden Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusu

11:56 08.11.2021
© İHATahir Gümren
Tahir Gümren - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren ve Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), Türkkan hakkında savcılığa 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz cuma günü Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etti. Türkkan'ın küfrünün ardından hem şehit ağabeyi Tahir Gümren hem de Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu.
Bingöl Adliyesine şehit ağabeyi Tahir Gümren'ın yanı sıra Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve BİŞHAK Başkanı Naim Tan geldi.
Adliye önünde açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Türkkan hakkında 1 kuruşluk maddi tazminat davasının açılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Tan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in Bingöl'de yaptığı programda Genç Caddesindeki esnafı ziyareti esnasında Meral Akşener'in daha önceki zamanlarda 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmak istiyorum' demesi üzerine, geçen hafta Siirt'te bir esnafın 'Burası Kürdistan'dır' söylemini Meral Akşener'in yüzüne ifade etmesine rağmen Meral Akşener'in sessiz kalması üzerine bu duruma sinirlenen şehidimizin abisi Tahir Gürmen tepkisini dile getirmek üzere sesini yükselterek 'Siz HDP ile ortaklık yapıyorsunuz, HDP ile kahvaltı yapmak istiyorsunuz' demesi üzerine görevli polis memurları kendisini oradan uzaklaştırmaya çalışırken yanına gelip boğazından sıkarak bir süre sürükleyip alttan bacaklarına vuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan basının ve herkesin gözü önünde bilerek isteyerek ve alenen küfür ve hakaret ettiği açıkça görülmüştür. Türkkan'ın işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasını, ayrıca şehit ailemizin onur, gurur ve namusunu çiğnettiği için 1 kuruşluk maddi tazminat ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise "Bingöl Şehit Aileleri Derneğimizin öncülüğünde büyük bir miting ile Bingöl halkına yakışır bir şekilde kendisine tepki gösterdik. Şu an da hem Tahir kardeşimiz hem Bingöl Şehit Aileleri Derneğimiz Lütfü Türkkan hakkında biraz sonra adliyede suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi hakkında suç duyuru ve tazminat davasında bulunacağız" diye konuştu.

"Türk adaletine güveniyorum"

Türk adaletine güvendiğini belirten şehit ağabeyi Tahir Gümren de, "Başkanım her şeyi açıkladı. Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Ben Türk adaletine güveniyorum. Bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim budur, başka bir şeyim yoktur" şeklinde konuştu.
Türkkan hakkında şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, BİŞHAK Derneği Başkanı Naim Tan ise dernek adına 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.
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