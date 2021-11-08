https://tr.sputniknews.com/20211108/sener-sen--meydani-genclere-birakmam-gerektigine-inaniyorum-1050600763.html

Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum

Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum

Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen, "Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” dedi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

sinema

şener şen

türk sineması

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Muratpaşa Belediyesinin kent-kültür-sanat dergisi AntSanat'ın ilk sayısı yayımlandı. Zengin Mutfağı oyunu için Antalya'da bulunan Şener Şen, dergiye verdiği röportajında “Neden bu kadar az film yapıyorsunuz” sorusuna, “Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” diye yanıt verdi.Şener Şen, son olarak 2017 yapımı 'Yol Ayrımı' filminde sinemada rol almıştı.

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sinema, şener şen, türk sineması