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Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerek
Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerek
AntSanat’a konuşan Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, “Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum”... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
sinema
şener şen
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Muratpaşa Belediyesinin kent-kültür-sanat dergisi AntSanat'ın ilk sayısı yayımlandı. Zengin Mutfağı oyunu için Antalya'da bulunan Şener Şen, dergiye verdiği röportajında “Neden bu kadar az film yapıyorsunuz” sorusuna, “Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” diye yanıt verdi.
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sinema, şener şen, tiyatro

Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerek

15:43 08.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeŞener Şen
Şener Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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AntSanat’a konuşan Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, “Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” dedi.
Muratpaşa Belediyesinin kent-kültür-sanat dergisi AntSanat'ın ilk sayısı yayımlandı.
Zengin Mutfağı oyunu için Antalya'da bulunan Şener Şen, dergiye verdiği röportajında “Neden bu kadar az film yapıyorsunuz” sorusuna, “Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” diye yanıt verdi.
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