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https://tr.sputniknews.com/20211108/serdar-avci-mike-tysoni-nakavt-eden-danny-williams-ile-unvan-macina-cikacak-1050589788.html
Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak
Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak
UBO Interim boks şampiyonu Serdar Avcı, yeni bir unvan maçına hazırlanıyor. Milli boksör, efsane isim Mike Tyson’ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:27+0300
2021-11-08T15:27+0300
ender saraç
kelle paça
spor
mike tyson
boks
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Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü etkinlikleri kapsamında hafta sonu bir etkinliğe katılan milli boksör Serdar Avcı, 8 Aralık'ta oynayacağı kemer maçıyla ilgili bilgiler verdi. Şampiyon boksör, "Daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ile 8 Aralık'ta Ukrayna'da karşı karşıya geleceğiz. İnşallah orada kazanıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz” diye konuştu.Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü'ne milli boksörün yanı sıra Dr. Ender Saraç da katıldı. Ukraynalı ünlü aşçı Levgen Klopotenko, Ukrayna'nın yerel çorbası Borş yaparken; Serkan Usta da yaptığı döneri etkinliğe katılan misafirlere ikram etti. İki ülke arasında dostluk mesajlarının verildiği etkinlikte milli boksör Avcı ayrıca, Dr. Ender Saraç’tan da beslenme önerileri aldı.Ender Saraç: Günde 2 şişe maden suyu ile iyonu korumak gerekKilonun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ender Saraç, “Ani kilo vereceğiniz zaman önce hızlı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım. Günde 2 şişe maden suyu ile iyon ve mineralleri korumak gerekiyor. Bir de bol limon ve sirke ile kelle paça çorbası içilebilir. Bağ dokularını korumak için. Boksörlerin eklemlerini korumak için o önemli” açıklamasında bulundu.
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ender saraç, kelle paça, mike tyson, boks

Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak

15:27 08.11.2021
© DHAUBO Interim boks şampiyonu Serdar Avcı
UBO Interim boks şampiyonu Serdar Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
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UBO Interim boks şampiyonu Serdar Avcı, yeni bir unvan maçına hazırlanıyor. Milli boksör, efsane isim Mike Tyson’ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak.
Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü etkinlikleri kapsamında hafta sonu bir etkinliğe katılan milli boksör Serdar Avcı, 8 Aralık'ta oynayacağı kemer maçıyla ilgili bilgiler verdi. Şampiyon boksör, "Daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ile 8 Aralık'ta Ukrayna'da karşı karşıya geleceğiz. İnşallah orada kazanıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz” diye konuştu.
Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü'ne milli boksörün yanı sıra Dr. Ender Saraç da katıldı. Ukraynalı ünlü aşçı Levgen Klopotenko, Ukrayna'nın yerel çorbası Borş yaparken; Serkan Usta da yaptığı döneri etkinliğe katılan misafirlere ikram etti. İki ülke arasında dostluk mesajlarının verildiği etkinlikte milli boksör Avcı ayrıca, Dr. Ender Saraç’tan da beslenme önerileri aldı.

Ender Saraç: Günde 2 şişe maden suyu ile iyonu korumak gerek

Kilonun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ender Saraç, “Ani kilo vereceğiniz zaman önce hızlı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım. Günde 2 şişe maden suyu ile iyon ve mineralleri korumak gerekiyor. Bir de bol limon ve sirke ile kelle paça çorbası içilebilir. Bağ dokularını korumak için. Boksörlerin eklemlerini korumak için o önemli” açıklamasında bulundu.
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