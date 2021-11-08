https://tr.sputniknews.com/20211108/singapur--hong-kong-ucusunda-kacak-yolcular--1050577022.html

Singapur- Hong Kong uçuşunda 'kaçak yolcular'

Singapur- Hong Kong uçuşunda 'kaçak yolcular'

Singapur Hava Yolları'na ait kargo uçağına girdikleri fark edilmeyen dört kedi yavrusu 2 bin 500 kilometre yolculuk ederek Hong Kong’a uçtu. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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singapur

kedi

hong kong

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Kargo uçağının kabininde bulunan iki beyaz ve iki siyah kedi yavrusu Singapur’dan Hong Kong’a ulaştı. Singapur Hava Yolları çalışanı, cumartesi günü Hong Kong polisine kargo uçağındaki 'kaçak yolcular' hakkında bilgi verdi. Yavru kedilerin bulunmasının ardından polis, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi'ni (AFCD) bilgilendirdi. Ancak geçmişte AFCD’nin karantinaya alınmamış hayvanları uyutarak öldürmesi hayvan hakları gruplarını harekete geçirdi. Hayvan hakları grupları, kedilerin hayatlarını kurtarmak için imza kampanyası başlatarak karantinadan sonra sahiplendirilmesini talep etti. AFCD, yapılan ilk muayenenin ardından dört kedi yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı. Kedilerin karantina sonrasında sahiplendirilecek.

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singapur, kedi, hong kong