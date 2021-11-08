https://tr.sputniknews.com/20211108/son-24-saatte-27-bin-825-yeni-vaka-tespit-edildi-187-kisi-hayatini-kaybetti-1050599592.html

Son 24 saatte 27 bin 825 yeni vaka tespit edildi, 187 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 27 bin 825 yeni vaka tespit edildi, 187 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T20:44+0300

2021-11-08T20:44+0300

2021-11-08T21:44+0300

yaşam

koronavirüs

türkiye

fahrettin koca

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Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" ifadesini kullandı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, türkiye, fahrettin koca