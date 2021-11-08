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Susam Sokağı karakterlerinin çocuklara aşı çağrısı yapmasına tepki: 'Minik Kuş bir komünist'
Susam Sokağı karakterlerinin çocuklara aşı çağrısı yapmasına tepki: 'Minik Kuş bir komünist'
Dünyanın en ünlü çocuk programlarından Susam Sokağı'nda Minik Kuş karakterine Kovid-19 aşısı yapılması, ABD'de aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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abd
ted cruz
susam sokağı
koronavirüs aşısı
minik kuş
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ABD'de 5-11 yaş arası çocuklar için koronavirüse karşı aşılamanın başlamasıyla, daha önce de aşı kampanyalarına katılmış olan Susam Sokağı programının iki en popüler karakteri aileleri ikna için işe koyuldu. 6 yaşında olduğu sanılan Minik Kuş karakterine ait Twitter hesabında cumartesi yapılan paylaşımda, "Bugün aşı oldum! Kanadım biraz ağrıyor ama bu aşı benim ve diğerlerinin hastalanmamasını sağlayacak ilave koruyucu güç olacak" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Minik Kuş'un 'küçüklüğünden bu yana birçok kez aşı olduğuna' da dikkat çekildi. Bunun ardından Elmo karakteri devreye girdi ve onun ağzından da "Arkadaşlarımın aşı olabileceğini öğrenmek mutluluk verici, yakında Elmo da aşı olabilir" paylaşımı yapıldı. Bu duruma en büyük tepkiyi Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, "Hükümet propagandası... 5 yaşındaki çocuğunuz için!" diyerek gösterdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçisi Arizona Senatörü Wendy Rogers "Minik Kuş bir komünist" dedi. Bir diğer Cumhuriyetçi Robby Starbuck da Minik Kuş'un aşının yol açacağını savunduğu pıhtı yüzünden ölebileceğini öne sürdü.
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abd, ted cruz, susam sokağı, koronavirüs aşısı, minik kuş

Susam Sokağı karakterlerinin çocuklara aşı çağrısı yapmasına tepki: 'Minik Kuş bir komünist'

10:09 08.11.2021 (güncellendi: 10:10 08.11.2021)
© AFP 2021 / SLAVEN VLASICMinik Kuş
Minik Kuş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / SLAVEN VLASIC
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Dünyanın en ünlü çocuk programlarından Susam Sokağı'nda Minik Kuş karakterine Kovid-19 aşısı yapılması, ABD'de aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.
ABD'de 5-11 yaş arası çocuklar için koronavirüse karşı aşılamanın başlamasıyla, daha önce de aşı kampanyalarına katılmış olan Susam Sokağı programının iki en popüler karakteri aileleri ikna için işe koyuldu.
6 yaşında olduğu sanılan Minik Kuş karakterine ait Twitter hesabında cumartesi yapılan paylaşımda, "Bugün aşı oldum! Kanadım biraz ağrıyor ama bu aşı benim ve diğerlerinin hastalanmamasını sağlayacak ilave koruyucu güç olacak" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Minik Kuş'un 'küçüklüğünden bu yana birçok kez aşı olduğuna' da dikkat çekildi.
Bunun ardından Elmo karakteri devreye girdi ve onun ağzından da "Arkadaşlarımın aşı olabileceğini öğrenmek mutluluk verici, yakında Elmo da aşı olabilir" paylaşımı yapıldı.
Bu duruma en büyük tepkiyi Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, "Hükümet propagandası... 5 yaşındaki çocuğunuz için!" diyerek gösterdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçisi Arizona Senatörü Wendy Rogers "Minik Kuş bir komünist" dedi.
Bir diğer Cumhuriyetçi Robby Starbuck da Minik Kuş'un aşının yol açacağını savunduğu pıhtı yüzünden ölebileceğini öne sürdü.
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