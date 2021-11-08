https://tr.sputniknews.com/20211108/susam-sokagi-karakterlerinin-cocuklara-asi-cagrisi-yapmasina-tepki-minik-kus-bir-komunist--1050575137.html

Susam Sokağı karakterlerinin çocuklara aşı çağrısı yapmasına tepki: 'Minik Kuş bir komünist'

Susam Sokağı karakterlerinin çocuklara aşı çağrısı yapmasına tepki: 'Minik Kuş bir komünist'

Dünyanın en ünlü çocuk programlarından Susam Sokağı'nda Minik Kuş karakterine Kovid-19 aşısı yapılması, ABD'de aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T10:09+0300

2021-11-08T10:09+0300

2021-11-08T10:10+0300

abd

ted cruz

susam sokağı

koronavirüs aşısı

minik kuş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050575112_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_e6cfa507096e1f9d389ef717e75249d2.jpg

ABD'de 5-11 yaş arası çocuklar için koronavirüse karşı aşılamanın başlamasıyla, daha önce de aşı kampanyalarına katılmış olan Susam Sokağı programının iki en popüler karakteri aileleri ikna için işe koyuldu. 6 yaşında olduğu sanılan Minik Kuş karakterine ait Twitter hesabında cumartesi yapılan paylaşımda, "Bugün aşı oldum! Kanadım biraz ağrıyor ama bu aşı benim ve diğerlerinin hastalanmamasını sağlayacak ilave koruyucu güç olacak" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Minik Kuş'un 'küçüklüğünden bu yana birçok kez aşı olduğuna' da dikkat çekildi. Bunun ardından Elmo karakteri devreye girdi ve onun ağzından da "Arkadaşlarımın aşı olabileceğini öğrenmek mutluluk verici, yakında Elmo da aşı olabilir" paylaşımı yapıldı. Bu duruma en büyük tepkiyi Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, "Hükümet propagandası... 5 yaşındaki çocuğunuz için!" diyerek gösterdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçisi Arizona Senatörü Wendy Rogers "Minik Kuş bir komünist" dedi. Bir diğer Cumhuriyetçi Robby Starbuck da Minik Kuş'un aşının yol açacağını savunduğu pıhtı yüzünden ölebileceğini öne sürdü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ted cruz, susam sokağı, koronavirüs aşısı, minik kuş