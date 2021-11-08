Susam Sokağı karakterlerinin çocuklara aşı çağrısı yapmasına tepki: 'Minik Kuş bir komünist'
10:09 08.11.2021 (güncellendi: 10:10 08.11.2021)
© AFP 2021 / SLAVEN VLASICMinik Kuş
© AFP 2021 / SLAVEN VLASIC
Dünyanın en ünlü çocuk programlarından Susam Sokağı'nda Minik Kuş karakterine Kovid-19 aşısı yapılması, ABD'de aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.
ABD'de 5-11 yaş arası çocuklar için koronavirüse karşı aşılamanın başlamasıyla, daha önce de aşı kampanyalarına katılmış olan Susam Sokağı programının iki en popüler karakteri aileleri ikna için işe koyuldu.
6 yaşında olduğu sanılan Minik Kuş karakterine ait Twitter hesabında cumartesi yapılan paylaşımda, "Bugün aşı oldum! Kanadım biraz ağrıyor ama bu aşı benim ve diğerlerinin hastalanmamasını sağlayacak ilave koruyucu güç olacak" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Minik Kuş'un 'küçüklüğünden bu yana birçok kez aşı olduğuna' da dikkat çekildi.
I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.— Big Bird (@BigBird) November 6, 2021
Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!
Bunun ardından Elmo karakteri devreye girdi ve onun ağzından da "Arkadaşlarımın aşı olabileceğini öğrenmek mutluluk verici, yakında Elmo da aşı olabilir" paylaşımı yapıldı.
Elmo was so happy to talk to @DrSanjayGupta at the town hall today! Elmo learned that Elmo's friends can get the COVID-19 vaccine now, and soon Elmo can too!— Elmo (@elmo) November 6, 2021
Bu duruma en büyük tepkiyi Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, "Hükümet propagandası... 5 yaşındaki çocuğunuz için!" diyerek gösterdi.
Government propaganda…for your 5 year old! https://t.co/lKUlomnpq1— Ted Cruz (@tedcruz) November 6, 2021
Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçisi Arizona Senatörü Wendy Rogers "Minik Kuş bir komünist" dedi.
Big Bird is a communist.— Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) November 7, 2021
Bir diğer Cumhuriyetçi Robby Starbuck da Minik Kuş'un aşının yol açacağını savunduğu pıhtı yüzünden ölebileceğini öne sürdü.