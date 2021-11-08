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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsızlık duyuyorlar
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsızlık duyuyorlar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklar olsun, bu rahatsızlıklar... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:32+0300
2021-11-08T19:32+0300
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mustafa şentop
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Mustafa Şentop, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı" törenine katıldı.Üniversite konferans salonunda akademik yıl ilk dersini veren Şentop, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.Yüz yüze eğitimlere devam edilmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Şentop, "Geçen yıl salgın olduğu için yüz yüze eğitim olmadığı için bu yıl akademik açılışlar önemli hale geldi. Hem hocalar hem öğrenciler üniversitelerde kampüslerde bulunmayı, hocalar ders anlatmayı, öğrenciler ders dinlemeyi özlediler. Gittiğimiz birçok üniversitede bunu görüyoruz. Bu tür akademik açılışları farklı üniversiteler de yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik eden Şentop, şunları kaydetti:"Karabağ zaferinde şehadete ulaşan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıla yakın bir zaman Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermenistan'ın işgali altındaydı. Geçen yıl eylül ayında başlayan ve 40 gün devam eden vatan müdafaasında Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını işgalden kurtardı. Biz başından beri Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun yol göstericiliği, özgüven, cesaret vermesi çok önemli.Sivillerin vurulduğu Gence'ye de ziyaret gerçekleştirdim. Hastaneye getirilen çocukları görünce büyük üzüntü yaşadık. Savaş insanlar arasında cereyan eden bir hadise. Kimse yaralanmasın, kimse ölmesin ama icap ettiği zaman savaş meşrudur. Savaş askerler arasında olur, askerler çatışır. Sivillere yapılan saldırılar tarih boyunca bütün kültürlerde, bütün hukuk düzenlerinde çok ağır müeyyidelerle karşılanmıştır. Bu anlamda uluslararası sözleşmeler de var."'Biz tek millet iki devletiz'Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ediyoruz. Tek millet, iki devlet türkü sözü değildir. Bunun sahada karşılığı vardır, Türkiye bunu her zaman göstermiştir ve gösterecektir. Biz Azerbaycan'ı desteklerken, davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Azerbaycan'ın kendi vatan toprakları yüzde 20'si işgal altındaydı bu bizim veya Azerbaycan'ın beyanı değil bu konuda uluslararası hukukta alınmış kararlar vardır. BM tarafından Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğunu ve Ermenistan'ın işgalci olduğuna dair 4 farklı tarihte alınmış kararlar var. Bütün bu kararlar Azerbaycan'ın uluslararası hukuk bakımından haklı olduğunu gösteriyor."Şentop, Ermenistan saldırılarının hukuka aykırı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar var'Bütün dünyanın Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gücü ve saygınlığını kabul etmiş durumda olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:"Türkiye'yi sadece oturduğu evin odasından bakan gören değerlendiren, sadece yaşadığı küçük dünyasındaki tecrübelerle Türkiye'ye bakan insanların değerlendirmeleri Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlık. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Türkiye'den rahatsız olanlar da var. Siyasetçiler, yöneticiler var.Bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde de bu bizi sevindiriyor. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklar olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bu rahatsızlıklardan iftihar ediyoruz. Türkiye'nin gerek tarihi gerek coğrafyası gerekse ortak tarih üzerinden gelmiş olduğu ülkeler üzerindeki tesir gücü bakımından Türkiye'nin büyüklüğünü anlamamız, Türkiye'ye ve milletimize güvenmemiz gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye fikri Türkiye'den büyüktür."NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de üniversitenin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Program sonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Rektör Şahin, Şentop'a tablo hediye etti.
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ak parti, tbmm, mustafa şentop

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsızlık duyuyorlar

19:32 08.11.2021
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklar olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bu rahatsızlıklardan iftihar ediyoruz." dedi.
Mustafa Şentop, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı" törenine katıldı.
Üniversite konferans salonunda akademik yıl ilk dersini veren Şentop, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.
Yüz yüze eğitimlere devam edilmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Şentop, "Geçen yıl salgın olduğu için yüz yüze eğitim olmadığı için bu yıl akademik açılışlar önemli hale geldi. Hem hocalar hem öğrenciler üniversitelerde kampüslerde bulunmayı, hocalar ders anlatmayı, öğrenciler ders dinlemeyi özlediler. Gittiğimiz birçok üniversitede bunu görüyoruz. Bu tür akademik açılışları farklı üniversiteler de yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik eden Şentop, şunları kaydetti:
"Karabağ zaferinde şehadete ulaşan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıla yakın bir zaman Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermenistan'ın işgali altındaydı. Geçen yıl eylül ayında başlayan ve 40 gün devam eden vatan müdafaasında Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını işgalden kurtardı. Biz başından beri Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun yol göstericiliği, özgüven, cesaret vermesi çok önemli.
Sivillerin vurulduğu Gence'ye de ziyaret gerçekleştirdim. Hastaneye getirilen çocukları görünce büyük üzüntü yaşadık. Savaş insanlar arasında cereyan eden bir hadise. Kimse yaralanmasın, kimse ölmesin ama icap ettiği zaman savaş meşrudur. Savaş askerler arasında olur, askerler çatışır. Sivillere yapılan saldırılar tarih boyunca bütün kültürlerde, bütün hukuk düzenlerinde çok ağır müeyyidelerle karşılanmıştır. Bu anlamda uluslararası sözleşmeler de var."

'Biz tek millet iki devletiz'

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ediyoruz. Tek millet, iki devlet türkü sözü değildir. Bunun sahada karşılığı vardır, Türkiye bunu her zaman göstermiştir ve gösterecektir. Biz Azerbaycan'ı desteklerken, davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Azerbaycan'ın kendi vatan toprakları yüzde 20'si işgal altındaydı bu bizim veya Azerbaycan'ın beyanı değil bu konuda uluslararası hukukta alınmış kararlar vardır. BM tarafından Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğunu ve Ermenistan'ın işgalci olduğuna dair 4 farklı tarihte alınmış kararlar var. Bütün bu kararlar Azerbaycan'ın uluslararası hukuk bakımından haklı olduğunu gösteriyor."
Şentop, Ermenistan saldırılarının hukuka aykırı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Saldırılar bir şeyi daha ortaya koydu. Ermenistan sivillere karşı saldırılar yapıyor ayrıca Nahcıvan'a atmış olduğu bazı füzelerle sadece Azerbaycan'a karşı değil bölge ülkelerine de bölge barışına karşı da kötü niyet içerisinde hareket ediyor, bir suikast içerisinde hareket ediyor bu da ortaya çıktı. Dolayısıyla Azerbaycan'ın yanında yer almak, Ermenistan'a karşı tavır koymak sadece Azerbaycan'ın haklı davasını savunmasının yanında Kafkaslarda bölge barışını savunmak anlamına geliyor."

'Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar var'

Bütün dünyanın Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gücü ve saygınlığını kabul etmiş durumda olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:
"Türkiye'yi sadece oturduğu evin odasından bakan gören değerlendiren, sadece yaşadığı küçük dünyasındaki tecrübelerle Türkiye'ye bakan insanların değerlendirmeleri Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlık. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Türkiye'den rahatsız olanlar da var. Siyasetçiler, yöneticiler var.
Bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde de bu bizi sevindiriyor. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklar olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bu rahatsızlıklardan iftihar ediyoruz. Türkiye'nin gerek tarihi gerek coğrafyası gerekse ortak tarih üzerinden gelmiş olduğu ülkeler üzerindeki tesir gücü bakımından Türkiye'nin büyüklüğünü anlamamız, Türkiye'ye ve milletimize güvenmemiz gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye fikri Türkiye'den büyüktür."
NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de üniversitenin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Program sonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Rektör Şahin, Şentop'a tablo hediye etti.
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