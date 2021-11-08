Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211108/ters-yonde-giderek-olume-neden-olan-surucuye-16-yil-8-ay-hapis-1050602024.html
Ters yönde giderek ölüme neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis
Ters yönde giderek ölüme neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 40 kilometre boyunca ters yönde ilerlerken bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan ve hakkında "olası kastla adam... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T22:56+0300
2021-11-08T22:56+0300
türkiye
izmir
çeşme
mahkeme
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_644c22aa8ce8a7423a79516d526700fd.jpg
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Meltem Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.Tutuklu sanık Meltem Ö, tahliyesini talep ederek, "Olmam gereken ameliyatlarım var. Cezaevindeyken bu ameliyatları yapmıyorlar. Hiçbir işimi kendim yapamıyorum" dedi.Sanık avukatı da müvekkilinin bipolar hastası olduğunu savundu.Trafik kazasının müvekkilinin bu hastalığın atak döneminde gerçekleştiğini ileri süren sanık avukatı, "Bipolar bozukluk hastalarının trafikte hız konusunda kendilerini kontrol edememe durumlarının olduğu bilinmektedir. Müvekkil ters yöne girdiğini bilmekle birlikte ileride kısa sürede karşı şeride geçebileceği düşüncesiyle yola devam ettiğini savunmasında belirtmiştir. Kendisi de ağır derecede yaralanmıştır. Olayın kastla gerçekleşmediği açıktır" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Meltem Ö'nün Nurullah Gül'e karşı "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verip, sanığın eylemi "olası kast" ile işlediği gerekçesiyle de bu cezayı 20 yıla indirdi.Heyet daha sonra, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri nazara alınarak indirim yapılmasına karar verip, Meltem Ö'nün 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.Heyetin gerekçesinde, "sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu, sanığın ters yöne bilerek ve isteyerek girdiği, aynı kararlılıkla ortalama 140 kilometre hızla, otoyol gibi araçların kendi şeritlerinde güvenle seyir edebilecekleri, üç şeritli ve belli bir limite kadar hız yapabilecekleri bir yolda, orta şeritten kararlı bir şekilde ters istikamette seyrine devam ettiği" kaydedildi.Gerekçede, "sanığın normal istikametinde seyir halinde olan bir araca çarpabileceğini, içindeki şahıs veya şahısların ölebileceğini öngörmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesiyle hareket ettiği ve bu kararlılığını sürdürerek Nurullah Gül'ün ölümüne neden olduğu" görüşüne yer verildi.Ne olmuştu?İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz 2020'de 32 yaşındaki Meltem Ö. idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında 32 yaşındaki Nurullah Gül yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobile çarpmıştı.Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken Meltem Ö. hastaneye kaldırılmıştı.Meltem Ö'nün, tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti. Sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Meltem Ö. hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
türkiye
izmir
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ac0ed9ffb8f2490d4eba8f37bd1f2a7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, çeşme, mahkeme, kaza

Ters yönde giderek ölüme neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

22:56 08.11.2021
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
Abone ol
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 40 kilometre boyunca ters yönde ilerlerken bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan ve hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Meltem Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Tutuklu sanık Meltem Ö, tahliyesini talep ederek, "Olmam gereken ameliyatlarım var. Cezaevindeyken bu ameliyatları yapmıyorlar. Hiçbir işimi kendim yapamıyorum" dedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin bipolar hastası olduğunu savundu.
Trafik kazasının müvekkilinin bu hastalığın atak döneminde gerçekleştiğini ileri süren sanık avukatı, "Bipolar bozukluk hastalarının trafikte hız konusunda kendilerini kontrol edememe durumlarının olduğu bilinmektedir. Müvekkil ters yöne girdiğini bilmekle birlikte ileride kısa sürede karşı şeride geçebileceği düşüncesiyle yola devam ettiğini savunmasında belirtmiştir. Kendisi de ağır derecede yaralanmıştır. Olayın kastla gerçekleşmediği açıktır" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Meltem Ö'nün Nurullah Gül'e karşı "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verip, sanığın eylemi "olası kast" ile işlediği gerekçesiyle de bu cezayı 20 yıla indirdi.
Heyet daha sonra, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri nazara alınarak indirim yapılmasına karar verip, Meltem Ö'nün 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Heyetin gerekçesinde, "sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu, sanığın ters yöne bilerek ve isteyerek girdiği, aynı kararlılıkla ortalama 140 kilometre hızla, otoyol gibi araçların kendi şeritlerinde güvenle seyir edebilecekleri, üç şeritli ve belli bir limite kadar hız yapabilecekleri bir yolda, orta şeritten kararlı bir şekilde ters istikamette seyrine devam ettiği" kaydedildi.
Gerekçede, "sanığın normal istikametinde seyir halinde olan bir araca çarpabileceğini, içindeki şahıs veya şahısların ölebileceğini öngörmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesiyle hareket ettiği ve bu kararlılığını sürdürerek Nurullah Gül'ün ölümüne neden olduğu" görüşüne yer verildi.

Ne olmuştu?

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz 2020'de 32 yaşındaki Meltem Ö. idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında 32 yaşındaki Nurullah Gül yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobile çarpmıştı.
Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken Meltem Ö. hastaneye kaldırılmıştı.
Meltem Ö'nün, tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti. Sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Meltem Ö. hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:35CHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
23:28Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü
23:18BM, 43 ülkede kıtlık eşiğindeki insan sayısının 45 milyona çıktığını duyurdu
23:07Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı
22:59Singapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı
22:56Ters yönde giderek ölüme neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis
22:46İtalya ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma yürürlüğe girdi
22:44Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine ateş açtı, tutuklandı
22:39Pakistan hükümeti ile Taliban'ın Pakistan kolu TTP arasında ateşkes
22:33TÜSİAD başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25, belki de üzerinde zam olabilir
22:24Fatih Erbakan: Çalışanlarımızı, Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu'na mı ezdirmeyeceğiz?
22:21İsrail ile Mısır arasında anlaşmaya varıldı: Refah'taki Mısır askeri varlığı güçlendirilecek
22:10Maradona’yı öldürmekle suçlanan 7 kişi hakim karşısına çıktı
22:03Dört ilde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
22:03Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum
21:48Gazprom, Ukrayna üzerinden günlük transit gaz geçişini yüzde 54 artırdı
21:15Menemensporlu Enock Barwuah, ağabeyi Mario Balotelli'yi anlattı: İkiz gibiyiz
20:58TFF: Kapasitenin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir
20:58Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
20:55SANA: Suriye hava savunması Humus’a hava saldırısını püskürtüyor