https://tr.sputniknews.com/20211108/tffden-seyirci-aciklamasi-kapasitenin-tamami-oraninda-ev-sahibi-takim-seyircisi-alinabilir-1050599789.html

TFF: Kapasitenin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir

TFF: Kapasitenin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda alınan Kovid-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

takım

açıklama

maç

stat

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kapasite

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyuma alınacak seyirciler için açıklama yayımladı. Deplasman yasağının devam edeceği ve ev sahibi takım seyircisinin stadyum kapasitesinin tamamı oranında stada alınacağı belirtildi.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz."

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