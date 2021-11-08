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TFF: Kapasitenin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir
TFF: Kapasitenin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda alınan Kovid-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:58+0300
2021-11-08T21:35+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
takım
açıklama
maç
stat
seyirci
kapasite
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyuma alınacak seyirciler için açıklama yayımladı. Deplasman yasağının devam edeceği ve ev sahibi takım seyircisinin stadyum kapasitesinin tamamı oranında stada alınacağı belirtildi.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz."
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, takım, açıklama, maç, stat, seyirci, kapasite, ev sahibi

TFF: Kapasitenin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir

20:58 08.11.2021 (güncellendi: 21:35 08.11.2021)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda alınan Kovid-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyuma alınacak seyirciler için açıklama yayımladı.
Deplasman yasağının devam edeceği ve ev sahibi takım seyircisinin stadyum kapasitesinin tamamı oranında stada alınacağı belirtildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz."
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