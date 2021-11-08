https://tr.sputniknews.com/20211108/travis-scott-ve-drakee-olumlerin-yasandigi-astroworld-festivalinde-kalabaligi-kiskirtmaktan-dava-1050576499.html

Travis Scott ve Drake'e ölümlerin yaşandığı Astroworld festivalinde kalabalığı kışkırtmaktan dava

Travis Scott ve Drake'e ölümlerin yaşandığı Astroworld festivalinde kalabalığı kışkırtmaktan dava

Geçen hafta izdiham yaşanarak can kayıpları ve yaralanmaların meydana geldiği Astraworld festivalinde sahne alan rap müzisyenleri Travis Scott ve Drake'e... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T10:54+0300

2021-11-08T10:54+0300

2021-11-08T10:55+0300

yaşam

konser

festival

izdiham

drake

dava

travis scott

astroworld

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050576231_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7d1daef998562389661fa9bee2ab1b95.jpg

ABD'de Teksas eyaletinde geçen hafta cuma günü düzenlenen Astroworld müzik festivalinde, dünyaca ünlü rap müzisyenleri Travis Scott ve Drake'in sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişinin hayatını kaybetmesi yargıya taşındı.Daily Mail'de yer alan habere göre konsere katılan ve yaralananlar arasındaki 23 yaşındaki Kristian Paredes, Scott ve Drake'e kalabalığı kışkırttıkları gerekçesiyle, yaralananların hastane masraflarının karşılanması için 1 milyon doların üzerinde tazminat talebiyle dava açtı.Paredes, müzisyenler ve birlikte çalıştıkları Live Nation Entertainment Inc. ve Harris County Sports and Convention Corporation şirketlerini ihmalkarlıkla suçladı.Dava dosyasında, "Kalabalık kaotik bir vaziyete büründü ve izdiham, 8 kişinin ölümüne ve Kristian Paredes'in de aralarında bulunduğu onlarcasının ağır yaralanmasına yol açtı" ifadeleri yer aldı.Dosyada, Live Nation Entertainment tarafından tutulan güvenlik görevlilerinden yardım isteyen pek çok kişinin görmezden gelindiği iddia edildi.Paredes'in avukatı Thomas J. Henry ise yaşanan hadiseyle alakalı hiçbir mazeret üretilemeyeceğini belirtti.Travis Scott, facia sonrasında pervasız davrandığı yönündeki suçlamaları kabul etmişti.Astroworld müzik festivalinde sırasında yaşanan izdihamda 300'den fazla kişi yaralanırken, 8 kişi hayatını kaybetmişti.Yetkililer 11 kişinin kalp krizi geçirdiğini, 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/teksasda-sekiz-kisinin-oldugu-festivaldeki-olaylarda-uyusturucu-igne-suphesi-arastiriliyor-1050572732.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konser, festival, izdiham, drake, dava, travis scott, astroworld