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Trump: Bagram'ı Çin devralacak
Trump: Bagram'ı Çin devralacak
Taliban ile Çin arasında geniş kapsamlı üst düzey görüşmeler dikkat çekerken, Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen Bagram Hava... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:36+0300
2021-11-08T17:19+0300
dünya
abd
çin
afganistan
taliban
donald trump
bagram hava üssü
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Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi, ülkenin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, Trump'tan yeni öngörüler geldi. Taliban ile Çin arasında geniş kapsamlı üst düzey görüşmeler dikkat çekerken, Trump, ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü'nün Çin'e devrolacağı tahminini ortaya attı.'Çin'in yanıbaşında'Fox News'a konuşan 45. ABD Başkanı, "Bagram'ı elimizde tutmalıydık, çünkü Çin'in yanıbaşında ve onların nükleer tesisine bir saat mesafede ve biz onu da elden çıkardık" diyerek ekledi:"Ve bana göre Çin, Bagram'ı devralacak."'Çin, İran ve Afganistan'a tam erişim'Daha önce de ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü Bagram'dan 'Amerikan askerlerini çıkarmanın hata olduğunu' savunan Trump, ağustosta ABD'nin kaotik tahliye çalışmaları devam ederken, "Çin, İran ve Afganistan'a tam erişimi var" demişti. Pekin ve Taliban'dan yalanlamaEylülde US News &amp; World Report, bir kaynağa dayanarak, Pekin'in Bagram'a asker ve yabancı yatırım programı personeli gönderme olasılığını araştırdığını yazdı. Amerikalılar gittikten sonra Bagram'a Çin'e ait olduğu sanılan yabancı uçakların indiğini iddia eden doğrulanmamış haberler de çıktı. O dönemde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taliban'ın hava üssünü Çin'e devredebileceği yönündeki haberleri yalanlayıp "Bu tamamen sahte haber" dedi. Ekim ayında Afganistan'ın TOLOnews kanalı, ülkede yabancı asker olduğu iddiasının bir Taliban yetkilisi tarafından yalanlandığını aktardı.
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abd, çin, afganistan, taliban, donald trump, bagram hava üssü

Trump: Bagram'ı Çin devralacak

16:36 08.11.2021 (güncellendi: 17:19 08.11.2021)
© REUTERS / West Asia News AgencyБоевики Талибана* на бывшей американской авиабазе Баграм в Парване, Афганистан
Боевики Талибана* на бывшей американской авиабазе Баграм в Парване, Афганистан - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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Taliban ile Çin arasında geniş kapsamlı üst düzey görüşmeler dikkat çekerken, Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü'nün Çin'e devrolacağı tahminini ortaya attı.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi, ülkenin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, Trump'tan yeni öngörüler geldi.
Taliban ile Çin arasında geniş kapsamlı üst düzey görüşmeler dikkat çekerken, Trump, ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü'nün Çin'e devrolacağı tahminini ortaya attı.

'Çin'in yanıbaşında'

Fox News'a konuşan 45. ABD Başkanı, "Bagram'ı elimizde tutmalıydık, çünkü Çin'in yanıbaşında ve onların nükleer tesisine bir saat mesafede ve biz onu da elden çıkardık" diyerek ekledi:
"Ve bana göre Çin, Bagram'ı devralacak."

'Çin, İran ve Afganistan'a tam erişim'

Daha önce de ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü Bagram'dan 'Amerikan askerlerini çıkarmanın hata olduğunu' savunan Trump, ağustosta ABD'nin kaotik tahliye çalışmaları devam ederken, "Çin, İran ve Afganistan'a tam erişimi var" demişti.

Pekin ve Taliban'dan yalanlama

Eylülde US News & World Report, bir kaynağa dayanarak, Pekin'in Bagram'a asker ve yabancı yatırım programı personeli gönderme olasılığını araştırdığını yazdı. Amerikalılar gittikten sonra Bagram'a Çin'e ait olduğu sanılan yabancı uçakların indiğini iddia eden doğrulanmamış haberler de çıktı. O dönemde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taliban'ın hava üssünü Çin'e devredebileceği yönündeki haberleri yalanlayıp "Bu tamamen sahte haber" dedi. Ekim ayında Afganistan'ın TOLOnews kanalı, ülkede yabancı asker olduğu iddiasının bir Taliban yetkilisi tarafından yalanlandığını aktardı.
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