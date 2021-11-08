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Türkiye'den sis manzaraları
Türkiye'den sis manzaraları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun sis uyarısının ardından Türkiye'nin çeşitli şehirleri, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:50+0300
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türkiye
ordu
tekirdağ
edirne
sivas
bolu
boğaziçi köprüsü
feribot seferleri
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Türkiye genelinde yer yer görülen sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken, pek çok uçuş da ertelendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün akşam saatlerinde sisin bitmesini öngörürken, şehirlerde yaşanan pus, ilginç manzaralar oluşturdu.
ordu
tekirdağ
edirne
sivas
bolu
sabiha gökçen havaalanı
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фото, türkiye, ordu, tekirdağ, edirne, sivas, bolu, boğaziçi köprüsü, feribot seferleri, 15 temmuz şehitler köprüsü, sis, uçak seferi, sabiha gökçen havaalanı, istanbul havalimanı, görüş mesafesi

Türkiye'den sis manzaraları

13:50 08.11.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun sis uyarısının ardından Türkiye'nin çeşitli şehirleri, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Türkiye genelinde yer yer görülen sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da vapur seferleri iptal olurken, pek çok uçuş da ertelendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün akşam saatlerinde sisin bitmesini öngörürken, şehirlerde yaşanan pus, ilginç manzaralar oluşturdu.
© AA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul&#x27;un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

© AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde görüş mesafesi azaldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde görüş mesafesi azaldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde görüş mesafesi azaldı.

© İHA

Yoğun sis nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Yoğun sis nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı&#x27;na iniş yapamadı. Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı&#x27;na yönlendirildi. - Sputnik Türkiye
3/10
© İHA

Yoğun sis nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

© AA

Bolu kent merkezinde ise sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu kent merkezinde ise sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Bolu kent merkezinde ise sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

© İHA / SELÇUK AKYOL-AW460917

Düzce kent merkezi gece çöken pusun etkisinde kaldı. Özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Düzce kent merkezi gece çöken pusun etkisinde kaldı. Özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı. - Sputnik Türkiye
5/10
© İHA / SELÇUK AKYOL-AW460917

Düzce kent merkezi gece çöken pusun etkisinde kaldı. Özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

© İHA / MEHMET BASMACI-AW461134

Edirne'de görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar düşmesi trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne&#x27;de görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar düşmesi trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. - Sputnik Türkiye
6/10
© İHA / MEHMET BASMACI-AW461134

Edirne'de görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar düşmesi trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

© İHA / FEHİME KARTAL - MEHMET EKREM CEYLAN-AW461137

Feribot seferlerinin iptal olduğu Kocaeli ise havadan görüntülendi.

Feribot seferlerinin iptal olduğu Kocaeli ise havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
7/10
© İHA / FEHİME KARTAL - MEHMET EKREM CEYLAN-AW461137

Feribot seferlerinin iptal olduğu Kocaeli ise havadan görüntülendi.

© AA

Ordu'nun gözde turizm mekanlarından Boztepe, şehirdeki sisi kuş bakışı görme fırsatı sundu.

Ordu&#x27;nun gözde turizm mekanlarından Boztepe, şehirdeki sisi kuş bakışı görme fırsatı sundu. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA

Ordu'nun gözde turizm mekanlarından Boztepe, şehirdeki sisi kuş bakışı görme fırsatı sundu.

© AA

Sivas'ta görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sivas&#x27;ta görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA

Sivas'ta görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

© AA

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili olmaya devam ediyor.

Tekirdağ&#x27;ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili olmaya devam ediyor.

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