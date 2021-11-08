https://tr.sputniknews.com/20211108/tuvalu-disisleri-bakani-dizlerine-yukselen-denizin-icinden-iklim-zirvesine-imdat-mesaji-gonderdi-1050581794.html
Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi
Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi
Gezegenin geleceğini kurtarmak için sera gazı salımlarının azaltılması konusunda bağlayıcı kararlar alınması gereken iklim zirvesi devam ederken, Güney Pasifik... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:17+0300
2021-11-08T13:17+0300
2021-11-08T13:55+0300
dünya
tuvalu
glasgow
iklim zirvesi
birleşmiş milletler (bm) iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı (cop26)
cop26
küresel ısınma
iklim değişikliği
ada
yükselme
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Glasgow'un evsahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için video mesaj çeken Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, dizlerine kadar suya batmış halde konuşarak alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığına dikkat çekti.'Tuvalu'yu görün, gerçeklerle yüzleşin'Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbise giyip kravat takmış, ancak pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kofe, COP26'ya video mesajında, 'Tuvalu'da iklim değişikliği ve deniz suyu düzeyinin yükselmesiyle yaşanan gerçek hayat durumuyla yüzleşilmesi, Tuvalu'nun iklim değişikliği altında insan hareketliliğinin çok acil sorunlarını ele almaya çalıştığının görülmesi gerektiği' vurgusu yaptı. Konferansta yarın yayımlanacak video, devlet yayın organı TVBC tarafından başkent Funafuti'nin ana adası olan Fongafale'nin en ucunda çekildi. Alçak ada ülkelerinin hayatta kalması için acil eylemÇevreyi en çok kirleten ülkelerin çoğu, zirvede, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefiyle gelecek on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi. Ancak Pasifik liderleri, alçak ada ülkelerinin hayatta kalmasının tehlikede olduğuna dikkat çekerek acil eylem talep etti.
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tuvalu, glasgow, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm) iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı (cop26), cop26, küresel ısınma, iklim değişikliği, ada, yükselme, güney pasifik, deniz suyu, ülke, video, dışişleri bakanı
Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi
13:17 08.11.2021 (güncellendi: 13:55 08.11.2021)
Gezegenin geleceğini kurtarmak için sera gazı salımlarının azaltılması konusunda bağlayıcı kararlar alınması gereken iklim zirvesi devam ederken, Güney Pasifik ada ülkesi Tuvalu, küresel ısınmanın böyle devam etmesi halinde sular altında kalacağını dışişleri bakanı düzeyinde gösterdi.
Glasgow'un evsahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için video mesaj çeken Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, dizlerine kadar suya batmış halde konuşarak alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığına dikkat çekti.
'Tuvalu'yu görün, gerçeklerle yüzleşin'
Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbise giyip kravat takmış, ancak pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kofe, COP26'ya video mesajında, 'Tuvalu'da iklim değişikliği ve deniz suyu düzeyinin yükselmesiyle yaşanan gerçek hayat durumuyla yüzleşilmesi, Tuvalu'nun iklim değişikliği altında insan hareketliliğinin çok acil sorunlarını ele almaya çalıştığının görülmesi gerektiği' vurgusu yaptı.
Konferansta yarın yayımlanacak video, devlet yayın organı TVBC tarafından başkent Funafuti'nin ana adası olan Fongafale'nin en ucunda çekildi.
Alçak ada ülkelerinin hayatta kalması için acil eylem
Çevreyi en çok kirleten ülkelerin çoğu, zirvede, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefiyle gelecek on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi. Ancak Pasifik liderleri, alçak ada ülkelerinin hayatta kalmasının tehlikede olduğuna dikkat çekerek acil eylem talep etti.