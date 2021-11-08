https://tr.sputniknews.com/20211108/tuvalu-disisleri-bakani-dizlerine-yukselen-denizin-icinden-iklim-zirvesine-imdat-mesaji-gonderdi-1050581794.html

Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi

Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi

Gezegenin geleceğini kurtarmak için sera gazı salımlarının azaltılması konusunda bağlayıcı kararlar alınması gereken iklim zirvesi devam ederken, Güney Pasifik... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:17+0300

2021-11-08T13:17+0300

2021-11-08T13:55+0300

dünya

tuvalu

glasgow

iklim zirvesi

birleşmiş milletler (bm) iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı (cop26)

cop26

küresel ısınma

iklim değişikliği

ada

yükselme

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Glasgow'un evsahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için video mesaj çeken Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, dizlerine kadar suya batmış halde konuşarak alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığına dikkat çekti.'Tuvalu'yu görün, gerçeklerle yüzleşin'Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbise giyip kravat takmış, ancak pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kofe, COP26'ya video mesajında, 'Tuvalu'da iklim değişikliği ve deniz suyu düzeyinin yükselmesiyle yaşanan gerçek hayat durumuyla yüzleşilmesi, Tuvalu'nun iklim değişikliği altında insan hareketliliğinin çok acil sorunlarını ele almaya çalıştığının görülmesi gerektiği' vurgusu yaptı. Konferansta yarın yayımlanacak video, devlet yayın organı TVBC tarafından başkent Funafuti'nin ana adası olan Fongafale'nin en ucunda çekildi. Alçak ada ülkelerinin hayatta kalması için acil eylemÇevreyi en çok kirleten ülkelerin çoğu, zirvede, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefiyle gelecek on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi. Ancak Pasifik liderleri, alçak ada ülkelerinin hayatta kalmasının tehlikede olduğuna dikkat çekerek acil eylem talep etti.

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