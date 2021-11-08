Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211108/tuvalu-disisleri-bakani-dizlerine-yukselen-denizin-icinden-iklim-zirvesine-imdat-mesaji-gonderdi-1050581794.html
Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi
Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi
Gezegenin geleceğini kurtarmak için sera gazı salımlarının azaltılması konusunda bağlayıcı kararlar alınması gereken iklim zirvesi devam ederken, Güney Pasifik... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:17+0300
2021-11-08T13:55+0300
dünya
tuvalu
glasgow
iklim zirvesi
birleşmiş milletler (bm) iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı (cop26)
cop26
küresel ısınma
iklim değişikliği
ada
yükselme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050582335_0:194:2048:1346_1920x0_80_0_0_2ee292591821315304b05ccf83fe9cac.jpg
Glasgow'un evsahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için video mesaj çeken Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, dizlerine kadar suya batmış halde konuşarak alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığına dikkat çekti.'Tuvalu'yu görün, gerçeklerle yüzleşin'Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbise giyip kravat takmış, ancak pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kofe, COP26'ya video mesajında, 'Tuvalu'da iklim değişikliği ve deniz suyu düzeyinin yükselmesiyle yaşanan gerçek hayat durumuyla yüzleşilmesi, Tuvalu'nun iklim değişikliği altında insan hareketliliğinin çok acil sorunlarını ele almaya çalıştığının görülmesi gerektiği' vurgusu yaptı. Konferansta yarın yayımlanacak video, devlet yayın organı TVBC tarafından başkent Funafuti'nin ana adası olan Fongafale'nin en ucunda çekildi. Alçak ada ülkelerinin hayatta kalması için acil eylemÇevreyi en çok kirleten ülkelerin çoğu, zirvede, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefiyle gelecek on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi. Ancak Pasifik liderleri, alçak ada ülkelerinin hayatta kalmasının tehlikede olduğuna dikkat çekerek acil eylem talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/irak-cumhurbaskani-salih-7-milyon-irakli-kuraklik-ve-iklim-degisikliginden-etkilendi-1050457888.html
https://tr.sputniknews.com/20211101/gurcistan-basbakani-garibasvili-kafkaslar-buzullarin-yuzde-40ini-kaybetti-1050388966.html
tuvalu
glasgow
güney pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050582335_132:0:1952:1365_1920x0_80_0_0_7a06bc092e6a7c1ed84e4bfb44b1f031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tuvalu, glasgow, iklim zirvesi, birleşmiş milletler (bm) iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı (cop26), cop26, küresel ısınma, iklim değişikliği, ada, yükselme, güney pasifik, deniz suyu, ülke, video, dışişleri bakanı

Tuvalu Dışişleri Bakanı, dizlerine yükselen denizin içinden iklim zirvesine imdat mesajı gönderdi

13:17 08.11.2021 (güncellendi: 13:55 08.11.2021)
© REUTERS / Tuvalu Foreign MinistryTuvalu Adalet, İletişim, Dışişleri Bakanı Simon Kofe'nin yükselen suların içinden iklim zirvesi COP26'ya video mesajı
Tuvalu Adalet, İletişim, Dışişleri Bakanı Simon Kofe'nin yükselen suların içinden iklim zirvesi COP26'ya video mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Tuvalu Foreign Ministry
Abone ol
Gezegenin geleceğini kurtarmak için sera gazı salımlarının azaltılması konusunda bağlayıcı kararlar alınması gereken iklim zirvesi devam ederken, Güney Pasifik ada ülkesi Tuvalu, küresel ısınmanın böyle devam etmesi halinde sular altında kalacağını dışişleri bakanı düzeyinde gösterdi.
Glasgow'un evsahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için video mesaj çeken Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, dizlerine kadar suya batmış halde konuşarak alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığına dikkat çekti.

'Tuvalu'yu görün, gerçeklerle yüzleşin'

Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbise giyip kravat takmış, ancak pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kofe, COP26'ya video mesajında, 'Tuvalu'da iklim değişikliği ve deniz suyu düzeyinin yükselmesiyle yaşanan gerçek hayat durumuyla yüzleşilmesi, Tuvalu'nun iklim değişikliği altında insan hareketliliğinin çok acil sorunlarını ele almaya çalıştığının görülmesi gerektiği' vurgusu yaptı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
DÜNYA
Irak Cumhurbaşkanı Salih: 7 milyon Iraklı kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilendi
3 Kasım, 21:51
Konferansta yarın yayımlanacak video, devlet yayın organı TVBC tarafından başkent Funafuti'nin ana adası olan Fongafale'nin en ucunda çekildi.

Alçak ada ülkelerinin hayatta kalması için acil eylem

Çevreyi en çok kirleten ülkelerin çoğu, zirvede, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefiyle gelecek on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi. Ancak Pasifik liderleri, alçak ada ülkelerinin hayatta kalmasının tehlikede olduğuna dikkat çekerek acil eylem talep etti.
İrakliy Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
1 Kasım, 23:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:27Yazar Erdoğan: Komplo teorileri sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır
14:25Osman Kavala’nın avukatı: Düşman hukuku uygulanıyor
14:226 hafta çalışan garson 1 cent ücret aldı: Müşterilere TikTok'tan 'Bahşiş verin' çağrısı yaptı
14:14Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
14:12Rusya'da mahkeme, Whelan'ın ABD'ye iade edilmesinin reddini hukuka uygun buldu
14:01Balık fiyatlarına 'sis' zammı
13:56Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yargı yolu açıldı
13:55ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek
13:53Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde 5 ülke ayakta kalabilecek
13:50Türkiye'den sis manzaraları
13:43TOGG, 'En iyi işverenler listesi'ne girdi
13:37Bloomberg: Türkiye'de zenginler daha fazla zenginleşiyor, yoksullar daha fazla yoksullaşıyor
13:37Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
13:32Eczacılar: 645 kalem ilaç piyasada yok, önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek
13:32Hakan Ural koronavirüse yakalandı
13:30Elektrikli scooter ihlalleri devam ediyor: Kimi arkadaşıyla kimi köpeğiyle bindi
13:26İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı
13:25Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
13:24Bakan Gül: Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz kendimizi ayarlayalım
13:23Eşinin agresif kedisini yıllar önce yenisiyle değiştirdi, hâlâ fark edilmedi