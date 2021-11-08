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Uluslararası dolandırıcılık çetesi Türkiye'de çökertildi: 'Futbolcuyuz' dediler
Uluslararası dolandırıcılık çetesi Türkiye'de çökertildi: 'Futbolcuyuz' dediler
Sri Lanka menşeli bir petrol şirketini 10 bin dolar, Curaçao Futbol Federasyonu’nu ise 64 bin euro dolandıran 4’ü yabancı uyruklu 6 şüpheli, Adana Emniyet... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T11:33+0300
2021-11-08T11:31+0300
türkiye
operasyon
çete
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları, kendilerine gönderilen Uluslararası Banka Hesap Numarası'na (IBAN) aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediğiyle ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı.Yapılan araştırmalar sonucu IBAN'ın Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesaba aktarıldığının belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.5 ay boyunca takip ettilerŞebekenin, Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje, Onuebuchi Samson Anslem, Daniel Chima Oputa, Mali uyruklu Katimi Berthe, Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'dan oluştuğunu belirleyen ekipler, takip başlattı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği, binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.KAMP MASRAFLARINI İSTEDİLERHollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçtiği, ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin euronun gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN'a yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.Ekipler, 2 Kasım'da Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddettiği, hesaplarındaki paraları ailelerinin gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Obaje ile Oputa’nın, banka hesaplarını kullandığı Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'a, Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söyledikleri öne sürüldü.3 şüpheli tutuklandıİşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Daniel Chima Oputa ile Joshua Moses Obaje ve sevgilisi Rumeysa Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet Koyuncu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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operasyon, çete, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

Uluslararası dolandırıcılık çetesi Türkiye'de çökertildi: 'Futbolcuyuz' dediler

11:33 08.11.2021
© DHAUluslararası dolandırıcılık çetesi Türkiye'de çökertildi
Uluslararası dolandırıcılık çetesi Türkiye'de çökertildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
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Sri Lanka menşeli bir petrol şirketini 10 bin dolar, Curaçao Futbol Federasyonu’nu ise 64 bin euro dolandıran 4’ü yabancı uyruklu 6 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü’nün 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söyledikleri öne sürüldü.
Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları, kendilerine gönderilen Uluslararası Banka Hesap Numarası'na (IBAN) aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediğiyle ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı.
Yapılan araştırmalar sonucu IBAN'ın Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesaba aktarıldığının belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 ay boyunca takip ettiler

Şebekenin, Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje, Onuebuchi Samson Anslem, Daniel Chima Oputa, Mali uyruklu Katimi Berthe, Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'dan oluştuğunu belirleyen ekipler, takip başlattı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği, binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.
KAMP MASRAFLARINI İSTEDİLER
Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçtiği, ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin euronun gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN'a yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.
Ekipler, 2 Kasım'da Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddettiği, hesaplarındaki paraları ailelerinin gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Obaje ile Oputa’nın, banka hesaplarını kullandığı Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'a, Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söyledikleri öne sürüldü.

3 şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Daniel Chima Oputa ile Joshua Moses Obaje ve sevgilisi Rumeysa Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet Koyuncu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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