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https://tr.sputniknews.com/20211108/uzaklastirma-karari-bulunan-esinin-evine-ates-acan-koca-tutuklandi-1050601695.html
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine ateş açtı, tutuklandı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine ateş açtı, tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet K., eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı. Polis tarafından yakalanan Ahmet K... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T22:44+0300
2021-11-08T22:44+0300
2021-11-08T23:05+0300
yaşam
gaziantep
kadına şiddet
tutuklama
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Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet K., eşinin oturduğu evin önüne gelerek, ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı.Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rastgele açılan ateş sonucu binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü tespit eden ekipler Ahmet K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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gaziantep, kadına şiddet, tutuklama
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine ateş açtı, tutuklandı 22:44 08.11.2021 (güncellendi: 23:05 08.11.2021)
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet K., eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı. Polis tarafından yakalanan Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet K., eşinin oturduğu evin önüne gelerek, ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı.
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Rastgele açılan ateş sonucu binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü tespit eden ekipler Ahmet K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.