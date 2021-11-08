https://tr.sputniknews.com/20211108/uzaklastirma-karari-bulunan-esinin-evine-ates-acan-koca-tutuklandi-1050601695.html

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine ateş açtı, tutuklandı

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evine ateş açtı, tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet K., eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı. Polis tarafından yakalanan Ahmet K... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T22:44+0300

2021-11-08T22:44+0300

2021-11-08T23:05+0300

yaşam

gaziantep

kadına şiddet

tutuklama

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Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet K., eşinin oturduğu evin önüne gelerek, ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı.Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rastgele açılan ateş sonucu binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü tespit eden ekipler Ahmet K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, kadına şiddet, tutuklama