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Xavi Hernandez, Barcelona'ya geri döndü
Xavi Hernandez, Barcelona'ya geri döndü
Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, kulübe teknik direktör olarak geri döndü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:17+0300
2021-11-08T16:24+0300
spor
xavi hernandez
barcelona
transfer
teknik direktör
pep guardiola
joan laporta
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2015'in yaz aylarında Barcelona'dan ayrılarak Al Sadd'a transfer olan Xavi Hernandez, futbolu bıraktıktan sonra Al Sadd'da teknik direktörlüğe getirilmişti.Ronald Koeman'ın görevine son verildikten sonra Barcelona, Xavi Al Sadd'a 5 milyon euro tazminat ödeyerek Xavi'yi takımın başına getirdi.Katalan kulübü Xavi Hernandez'in geri dönüşü için imza töreni düzenledi.Barcelona taraftarları tanıtım için tribünlere akın ederken taraftarlar Xavi'ye tezahüratlarla eşlik etti.'DNA'm değişmedi'İmza töreninde konuşan Xavi, hedeflerini anlatarak, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi... 2015'te hayalim geri dönmekti ve geri dönüyorum. Maksimum sorumluluk ve maksimum istekle" dedi."Çok çalışmamız gerekiyor. Hemen işe başlamak istiyorum" diyen Xavi, "Barça'nın evim olduğunu hissediyorum ama ne kadar büyük bir sorumluluğum olduğunun da farkındayım. Zor bir zamanda geldim fakat hazırım" ifadelerini kullandı.Xavi, "DNA'm değişmedi. Topa sahip olan, şans yaratan, yoğun tempolu bir Barça... Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor. Kulübü tanımak bir avantaj. Hepimiz aynı yönde mücadele etmeliyiz. Barça'nın bir kez daha şampiyonluklar peşinde koşması için hep birlikte olmalıyız" diye konuştu.Pep Guardiola, Xavi'yi yalnız bırakmadıİmza törenine Xavi'nin eski takım arkadaşı ve hocası Manchester City Menajeri Pep Guardiola da geldi.Guardiola, Camp Nou'da imza töreni öncesi kulüp başkanı Joan Laporta ile görüntülendi.Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Xavi takımın kilit isimlerinden biriydi. Altın dönemini geçiren Barça, Guardiola yönetiminde önemli başarılara imza atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/barcelonanin-yeni-teknik-direktoru-xavi-hernandez-1050512564.html
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xavi hernandez, barcelona, transfer, teknik direktör, pep guardiola, joan laporta

Xavi Hernandez, Barcelona'ya geri döndü

16:17 08.11.2021 (güncellendi: 16:24 08.11.2021)
© AFP 2021 / Lluis GeneXavi Hernandez
Xavi Hernandez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / Lluis Gene
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Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, kulübe teknik direktör olarak geri döndü.
2015'in yaz aylarında Barcelona'dan ayrılarak Al Sadd'a transfer olan Xavi Hernandez, futbolu bıraktıktan sonra Al Sadd'da teknik direktörlüğe getirilmişti.
Ronald Koeman'ın görevine son verildikten sonra Barcelona, Xavi Al Sadd'a 5 milyon euro tazminat ödeyerek Xavi'yi takımın başına getirdi.
Katalan kulübü Xavi Hernandez'in geri dönüşü için imza töreni düzenledi.
Barcelona taraftarları tanıtım için tribünlere akın ederken taraftarlar Xavi'ye tezahüratlarla eşlik etti.

'DNA'm değişmedi'

İmza töreninde konuşan Xavi, hedeflerini anlatarak, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi... 2015'te hayalim geri dönmekti ve geri dönüyorum. Maksimum sorumluluk ve maksimum istekle" dedi.
"Çok çalışmamız gerekiyor. Hemen işe başlamak istiyorum" diyen Xavi, "Barça'nın evim olduğunu hissediyorum ama ne kadar büyük bir sorumluluğum olduğunun da farkındayım. Zor bir zamanda geldim fakat hazırım" ifadelerini kullandı.
Xavi, "DNA'm değişmedi. Topa sahip olan, şans yaratan, yoğun tempolu bir Barça... Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor. Kulübü tanımak bir avantaj. Hepimiz aynı yönde mücadele etmeliyiz. Barça'nın bir kez daha şampiyonluklar peşinde koşması için hep birlikte olmalıyız" diye konuştu.

Pep Guardiola, Xavi'yi yalnız bırakmadı

İmza törenine Xavi'nin eski takım arkadaşı ve hocası Manchester City Menajeri Pep Guardiola da geldi.
Guardiola, Camp Nou'da imza töreni öncesi kulüp başkanı Joan Laporta ile görüntülendi.
Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Xavi takımın kilit isimlerinden biriydi.
Altın dönemini geçiren Barça, Guardiola yönetiminde önemli başarılara imza atmıştı.
Xavi Hernandez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
YAŞAM
Xavi Hernandez, Barcelona'ya teknik direktör olarak dönüyor
5 Kasım, 14:02
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