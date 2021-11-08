https://tr.sputniknews.com/20211108/xavi-hernandez-barcelonaya-geri-dondu-1050591412.html

Xavi Hernandez, Barcelona'ya geri döndü

Xavi Hernandez, Barcelona'ya geri döndü

Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, kulübe teknik direktör olarak geri döndü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T16:17+0300

2021-11-08T16:17+0300

2021-11-08T16:24+0300

spor

xavi hernandez

barcelona

transfer

teknik direktör

pep guardiola

joan laporta

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2015'in yaz aylarında Barcelona'dan ayrılarak Al Sadd'a transfer olan Xavi Hernandez, futbolu bıraktıktan sonra Al Sadd'da teknik direktörlüğe getirilmişti.Ronald Koeman'ın görevine son verildikten sonra Barcelona, Xavi Al Sadd'a 5 milyon euro tazminat ödeyerek Xavi'yi takımın başına getirdi.Katalan kulübü Xavi Hernandez'in geri dönüşü için imza töreni düzenledi.Barcelona taraftarları tanıtım için tribünlere akın ederken taraftarlar Xavi'ye tezahüratlarla eşlik etti.'DNA'm değişmedi'İmza töreninde konuşan Xavi, hedeflerini anlatarak, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi... 2015'te hayalim geri dönmekti ve geri dönüyorum. Maksimum sorumluluk ve maksimum istekle" dedi."Çok çalışmamız gerekiyor. Hemen işe başlamak istiyorum" diyen Xavi, "Barça'nın evim olduğunu hissediyorum ama ne kadar büyük bir sorumluluğum olduğunun da farkındayım. Zor bir zamanda geldim fakat hazırım" ifadelerini kullandı.Xavi, "DNA'm değişmedi. Topa sahip olan, şans yaratan, yoğun tempolu bir Barça... Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor. Kulübü tanımak bir avantaj. Hepimiz aynı yönde mücadele etmeliyiz. Barça'nın bir kez daha şampiyonluklar peşinde koşması için hep birlikte olmalıyız" diye konuştu.Pep Guardiola, Xavi'yi yalnız bırakmadıİmza törenine Xavi'nin eski takım arkadaşı ve hocası Manchester City Menajeri Pep Guardiola da geldi.Guardiola, Camp Nou'da imza töreni öncesi kulüp başkanı Joan Laporta ile görüntülendi.Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Xavi takımın kilit isimlerinden biriydi. Altın dönemini geçiren Barça, Guardiola yönetiminde önemli başarılara imza atmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/barcelonanin-yeni-teknik-direktoru-xavi-hernandez-1050512564.html

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xavi hernandez, barcelona, transfer, teknik direktör, pep guardiola, joan laporta