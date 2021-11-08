Yarı çıplak baklavacının görüntüleri tepki çekti

Süt banyosu, dönerle dans gibi gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da bir baklavacıda kaydedilen görüntülerde çalışanların hijyen kurallarına uymadığı hatta birinin yarı çıplak olduğu görülüyor. Üstelik çıplak baklavacı, yufkaları tepsiye sermeden önceden elini ağzına götürüp parmaklarını da ıslatıyor.Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.Baklavacıdan açıklamaÖte yandan, çıplak baklavacı videosunda adı geçen firma tarafından açıklama yapıldı. Firma konuyla ilgili olarak, videonun 3-4 yıl önce çekildiğini ve çalışma koşullarını yansıtmadığını iddai ederek, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
İmalathanelerdeki tepki çeken skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da yarı çıplak halde çalışan bir baklavacının görüntüleri ortaya çıktı.
Süt banyosu, dönerle dans gibi gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da bir baklavacıda kaydedilen görüntülerde çalışanların hijyen kurallarına uymadığı hatta birinin yarı çıplak olduğu görülüyor.
Üstelik çıplak baklavacı, yufkaları tepsiye sermeden önceden elini ağzına götürüp parmaklarını da ıslatıyor.
Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
Baklavacıdan açıklama
Öte yandan, çıplak baklavacı videosunda adı geçen firma tarafından açıklama yapıldı.
Firma konuyla ilgili olarak, videonun 3-4 yıl önce çekildiğini ve çalışma koşullarını yansıtmadığını iddai ederek, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
Çıplak baklava videosunda adı geçen firma tarafından kamuoyuna duyuru yapıldı. Firma konuyla ilgili olarak videonun 3-4 yıl önce çekildiğini ve çalışma koşullarını yansıtmadığını iddai ederek, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. pic.twitter.com/PfQDuPbmC9