Yazar Erdoğan: Komplo teorileri sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır

Daha önce ‘Kurbağa Adası’nda büyük İstanbul depreminin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının şehri mütemadiyen kamçıladığı ve demografik yapının bütünüyle değiştiği bir gelecekte geçen baş döndürücü bir İstanbul distopyasını anlatan Selim Erdoğan bu defa 6. kitabı olan politik komedi romanı ‘Sabotaj: Anadolu'da Hazin Bir Komplo Hikâyesi’ ile Radyo Sputnik’te Gündem Dışı’nın konuğu oldu.Erdoğan, “Komplo teorileri uzun zamandır ilgimi çeken, eleştirel baktığım teoriler. Dünyayı açıklamanın yöntemlerinden biri olarak maalesef yoğun kullanılıyor. Ülkemizde de özellikle son yıllarda internetin kullanılmasıyla çok çabuk yayılmaya başladı. Çünkü sansasyonel olan, romantik olan, sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır” diye konuştu.‘Biraz ilgilenenler borun enerji kaynağı olmadığını bilir’Komplo teorilerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:
Yazar Erdoğan, “Komplo teorileri çabuk yayılıyor. Çünkü sansasyonel olan, sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır” dedi.
Daha önce ‘Kurbağa Adası’nda büyük İstanbul depreminin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının şehri mütemadiyen kamçıladığı ve demografik yapının bütünüyle değiştiği bir gelecekte geçen baş döndürücü bir İstanbul distopyasını anlatan Selim Erdoğan bu defa 6. kitabı olan politik komedi romanı ‘Sabotaj: Anadolu'da Hazin Bir Komplo Hikâyesi’ ile Radyo Sputnik’te Gündem Dışı’nın konuğu oldu.
Erdoğan, “Komplo teorileri uzun zamandır ilgimi çeken, eleştirel baktığım teoriler. Dünyayı açıklamanın yöntemlerinden biri olarak maalesef yoğun kullanılıyor. Ülkemizde de özellikle son yıllarda internetin kullanılmasıyla çok çabuk yayılmaya başladı. Çünkü sansasyonel olan, romantik olan, sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır” diye konuştu.
‘Biraz ilgilenenler borun enerji kaynağı olmadığını bilir’
Komplo teorilerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:
“Bor, ülkemizde en önemli kurtuluş yolu olarak tanıtılır. Biraz ilgilenenler borun enerji kaynağı olmadığını bilir. (Romanımda da) biraz oralara atıfta bulundum. (Bu durumda ironik olarak bakacak olursak) eğer ülkede teknolojik bir atılımda bulunacaksak, borun olmaması mümkün değil.”