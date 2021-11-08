https://tr.sputniknews.com/20211108/yazar-erdogan-komplo-teorileri-sikici-gercek-karsisinda-cok-daha-cabuk-yayilir-1050586458.html

Yazar Erdoğan: Komplo teorileri sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır

Yazar Erdoğan: Komplo teorileri sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır

Yazar Erdoğan, “Komplo teorileri çabuk yayılıyor. Çünkü sansasyonel olan, sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır” dedi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T14:27+0300

2021-11-08T14:27+0300

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görüş

kitap

yazar

bor

komplo teorisi

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Daha önce ‘Kurbağa Adası’nda büyük İstanbul depreminin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının şehri mütemadiyen kamçıladığı ve demografik yapının bütünüyle değiştiği bir gelecekte geçen baş döndürücü bir İstanbul distopyasını anlatan Selim Erdoğan bu defa 6. kitabı olan politik komedi romanı ‘Sabotaj: Anadolu'da Hazin Bir Komplo Hikâyesi’ ile Radyo Sputnik’te Gündem Dışı’nın konuğu oldu.Erdoğan, “Komplo teorileri uzun zamandır ilgimi çeken, eleştirel baktığım teoriler. Dünyayı açıklamanın yöntemlerinden biri olarak maalesef yoğun kullanılıyor. Ülkemizde de özellikle son yıllarda internetin kullanılmasıyla çok çabuk yayılmaya başladı. Çünkü sansasyonel olan, romantik olan, sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır” diye konuştu.‘Biraz ilgilenenler borun enerji kaynağı olmadığını bilir’Komplo teorilerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211026/premier-lig-asi-karsiti-komplo-teorileriyle-doldu-sahte-asi-karti-cetesi-ortaya-cikti-1050189971.html

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2021

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

kitap, yazar, bor, komplo teorisi