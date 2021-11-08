https://tr.sputniknews.com/20211108/yeni-safak-yazari-sizce-de-anitkabirde-kuran-okumanin-vakti-gelmedi-mi-1050574430.html

Yeni Şafak yazarı: Sizce de, Anıtkabir'de Kuran okumanın vakti gelmedi mi?

Yeni Şafak yazarı: Sizce de, Anıtkabir'de Kuran okumanın vakti gelmedi mi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, 29 Ekim hutbelerine ilişkin tartışmaların 'Anıtkabir'de Kuran okunarak çözülebileceğini' söyledi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T09:40+0300

2021-11-08T09:40+0300

2021-11-08T09:43+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

yeni şafak

diyanet işleri başkanlığı

kuran

anıtkabir

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okutulan hutbede, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer vermemesine yönelik eleştirileri değerlendirdiği yazısında, "Bu tartışmaları bitirecek tek bir hamle var: Evet, Atatürk’ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin bir genelgesi var, doğru. Ama Anıtkabir’de Kur’ân-ı Kerim okunmayacağına ilişkin bir genelge var mı? Hayır yok." diye yazdı.Atatürk'ün isminin camilerdeki hutbelerde, dualarda, vaizlerde anılması isteniyorsa, 'dualarla yad edilmesi gerektiğini' belirten Likoğlu, "O halde yapılacak en güzel şey, bugün 8 Kasım, çarşamba günü 10 Kasım. Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü. Sizce de Anıtkabir’de Kuran okumanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

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atatürk, mustafa kemal atatürk, yeni şafak, diyanet işleri başkanlığı, kuran, anıtkabir