https://tr.sputniknews.com/20211108/yuk-treni-carptigi-araci-metrelerce-surukledi-1050570420.html

Yük treni, çarptığı aracı metrelerce sürükledi

Yük treni, çarptığı aracı metrelerce sürükledi

Rusya'da seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitteki araca çarparak metrelerce sürükledi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T02:56+0300

2021-11-08T02:56+0300

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yaşam

rusya

habarovsk

yük treni

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Rusya'nın Habarovsk kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalışan araca çarptı. Tren çarptığı aracı yaklaşık 50 metre sürüklemesinin ardından güçlükle durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve itfaiyeye haber verirken, aracın sürüklendiği anları ise anbean kayıt altına aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtaki sürücüyü çıkardığı aktarılarak, sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi. Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinde aksama yaşanırken, aracın raylardan kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

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rusya, habarovsk, yük treni