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Yük treni, çarptığı aracı metrelerce sürükledi
02:56 08.11.2021 (güncellendi: 03:15 08.11.2021)
© İHA / ERHAN ALTIPARMAKRusya'da seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitteki araca çarparak metrelerce sürükledi.
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK
Rusya'da seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitteki araca çarparak metrelerce sürükledi.
Rusya'nın Habarovsk kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalışan araca çarptı. Tren çarptığı aracı yaklaşık 50 metre sürüklemesinin ardından güçlükle durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve itfaiyeye haber verirken, aracın sürüklendiği anları ise anbean kayıt altına aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtaki sürücüyü çıkardığı aktarılarak, sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi. Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinde aksama yaşanırken, aracın raylardan kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtaki sürücüyü çıkardığı aktarılarak, sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi. Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinde aksama yaşanırken, aracın raylardan kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.
Yük treni, çarptığı aracı metrelerce sürükledihttps://t.co/4G1RqiRFvQ pic.twitter.com/LxHfp440mO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2021