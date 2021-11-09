https://tr.sputniknews.com/20211109/3-futbol-sahasi-buyuklugundeki-asteroit-dunyaya-yaklasiyor-1050636400.html

3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor

3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor

Üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli asteroidin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği belirtildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T20:21+0300

2021-11-09T20:21+0300

2021-11-09T20:24+0300

yaşam

nasa

göktaşı

asteroit

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

dünya

asteroid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048287280_0:0:970:546_1920x0_80_0_0_5504178b8dad59d0a09f37500b8a77b6.jpg

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir biriminin web sitesinden yapılan açıklamada, çapı 170 ilâ 380 metre olan ve potansiyel olarak tehlike arz eden 2004 UE asteroidinin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği ifade edildi.Asteroidin 13 Kasım’da Dünya’ya en yakın mesafeye yaklaşacağı belirtilirken bu mesafenin 4 milyon kilometreden fazla, yani Ay’a olan mesafenin 11 katı olacağı kaydedildi.Dünya’ya yakın bir asteroit grubu olan ‘Apollo’ listesinde yer alan 2004 UE, ilk kez 2004’te keşfedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211026/dunyadaki-metal-rezervlerinden-daha-fazlasina-sahip-iki-yeni-asteroit-kesfedildi-1050178703.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasa, göktaşı, asteroit, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), dünya, asteroid