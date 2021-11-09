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3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor
3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor
Üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli asteroidin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği belirtildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T20:21+0300
2021-11-09T20:24+0300
yaşam
nasa
göktaşı
asteroit
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
dünya
asteroid
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir biriminin web sitesinden yapılan açıklamada, çapı 170 ilâ 380 metre olan ve potansiyel olarak tehlike arz eden 2004 UE asteroidinin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği ifade edildi.Asteroidin 13 Kasım’da Dünya’ya en yakın mesafeye yaklaşacağı belirtilirken bu mesafenin 4 milyon kilometreden fazla, yani Ay’a olan mesafenin 11 katı olacağı kaydedildi.Dünya’ya yakın bir asteroit grubu olan ‘Apollo’ listesinde yer alan 2004 UE, ilk kez 2004’te keşfedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211026/dunyadaki-metal-rezervlerinden-daha-fazlasina-sahip-iki-yeni-asteroit-kesfedildi-1050178703.html
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nasa, göktaşı, asteroit, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), dünya, asteroid

3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor

20:21 09.11.2021 (güncellendi: 20:24 09.11.2021)
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da SilvaEn hızlı dönen asteroit 2021 PH27
En hızlı dönen asteroit 2021 PH27 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
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Üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli asteroidin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği belirtildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir biriminin web sitesinden yapılan açıklamada, çapı 170 ilâ 380 metre olan ve potansiyel olarak tehlike arz eden 2004 UE asteroidinin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği ifade edildi.
Asteroidin 13 Kasım’da Dünya’ya en yakın mesafeye yaklaşacağı belirtilirken bu mesafenin 4 milyon kilometreden fazla, yani Ay’a olan mesafenin 11 katı olacağı kaydedildi.
Dünya’ya yakın bir asteroit grubu olan ‘Apollo’ listesinde yer alan 2004 UE, ilk kez 2004’te keşfedilmişti.
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