Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211109/87-yasinda-yuksek-lisans-mezunu-oldu-1050613369.html
87 yaşında yüksek lisans mezunu oldu
87 yaşında yüksek lisans mezunu oldu
Sri Lanka'dan Kanada'ya göç eden 87 yaşındaki bir kadın, York Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu olan en yaşlı kişi oldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T11:01+0300
2021-11-09T11:06+0300
yaşam
kanada
sri lanka
kadınlar
yüksek lisans
york üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050613247_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7cbddca989e0ad23237710281ac88b36.jpg
Sri Lanka'da Velanai adlı küçük bir köyde doğan Varatha Shanmuganathan, ülkesinde 26 yıl süren iç savaş sırasında Kanada'ya göç etti.87 yaşındaki Shanmuganathan, ülkenin Ontario eyaletindeki York Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans mezunu oldu.Shanmuganathan, CNN kanalına yaptığı açıklamada, "İlginçti. Kasım ayının ilk günü, sıradan hayatıma devam eden sıradan bir kadındım. Kasım ayının ikinci günü mezun olduğumda her şey değişti" dedi.'Her zaman hayalimdi'Shanmugunathan, "Bu her zaman hayalimdi, siyaset okumak ve siyasette daha yüksek bir derece elde etmek... Ve nihayetinde bunu başardığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.York Üniversitesi Sözcüsü Gloria Suhasini'ye göre Shanmuganathan, üniversitenin en yaşlı yüksek lisans mezunu."Ben her zaman kalbimde ve ruhumda barışı, adaleti, eşitliği ve demokrasiyi yaşattım ve büyütüm" diyen Shanmuganathan, "Ülkemin hikayesini tüm nesillere yüksek sesle ve net bir şekilde anlatmak istedim, hepimiz barışı arzulamalıyız" diye konuştu.Eğitim hayatındaki ilk başarısı değilBu Shanmugunathan'ın eğitim hayatındaki ilk başarısı değil. Daha önce Hindistan'daki Madras Üniversitesi'nde lisans mezunu olan Shanmugunathan, Hint tarihi ve İngilizce öğrenmek için Sri Lanka'ya döndü.1990'da ikinci dil olarak İngilizce öğretmek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı ve Londra Üniversitesi'nden uygulamalı dilbilim alanında ilk yüksek lisans mezuniyetini aldı.Shanmuganathan, York Üniversitesi Schulich İşletme Okulu'ndan mezun olan kızının yanına gitmek için 2004 yılında Kanada'ya göç etti.Üniversitenin yaşlılara ücretsiz eğitim sunduğunu öğrenen Shanmuganathan, sonunda siyaset bilimi eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek için şans bulduğunu belirtti.Buradaki eğitimine 2019'da başlayan Shanmuganathan, eğitimine Kovid-19 salgını sürecinde de devam etti.Sri Lanka'daki savaş hakkında kitap yazacakShanmuganathan, hayat amacına ulaşmasına rağmen işinin henüz bitmediğini kaydederek, bir sonraki işinin Sri Lanka'nın savaş sonrası durumu ve barış arayışı hakkında bir kitap yazmak olduğunu dile getirdi."Hayatta her zaman bir amacınız olmalı" diye konuşan Shanmuganathan, "Hangi hayalin peşinden gitmek istediğinizi bulun ve sonuna kadar peşinden koşun. Sizi ilgilendiren ama aynı zamanda başkaları için de faydalı olan bir şeyler düşünün. Peşinden gidin, ulaşın, yapın ve başarın" dedi.Shanmuganathan, hikayesinin başkalarına tutkularını keşfetmeleri konusunda ilham vermesini umut ettiğini de sözlerine ekledi.'Her yaştan kadınlar için güçlü bir rol model oluşturacak'Bunun yanı sıra York Üniversitesi Rektörü Rhonda Lenton da Shanmuganathan, "Bu, York Üniversitesi'nin temsil ettiği şeyin en iyisini; eğitime erişim, herkes için kapsayıcı bir ortam yaratma taahhüdü ve daha iyi bir gelecek yaratmak için sarsılmaz bir kararlılığı temsil ediyor" dedi.Lenton, "Hiç şüphe yok ki başkalarına da yüksek öğrenime devam etmeleri konusunda ilham verecek ve her yaştan kadınlar için güçlü bir rol model oluşturacak" değerlendirmesini yaptı.Sri Lanka'da yaşanan iç savaş, 2009 yılının mayıs ayında hükümetin Tamil Kaplanları örgütünün ülkenin kuzeyinde varlığına son vermesiyle nihayete ermişti.Uzun ve kanlı çatışmalardan Sri Lanka'nın kuzey ve doğu eyaletlerinde yaşayan insanların yaklaşık 3'te 2'si etkilenmiş, 70 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211005/universite-egitimi-alamayanlar-icin-gelecegin-en-onemli-10-isi-siralandi-1049528674.html
kanada
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050613247_0:0:1095:821_1920x0_80_0_0_47073f4fe1d48b732d2cb097a87615a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, sri lanka, kadınlar, yüksek lisans, york üniversitesi

87 yaşında yüksek lisans mezunu oldu

11:01 09.11.2021 (güncellendi: 11:06 09.11.2021)
© Fotoğraf : Toronto Star / Richard LautensSri Lanka'dan Kanada'ya göç eden 87 yaşındaki bir kadın, York Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu olan en yaşlı kişi oldu.
Sri Lanka'dan Kanada'ya göç eden 87 yaşındaki bir kadın, York Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu olan en yaşlı kişi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Fotoğraf : Toronto Star / Richard Lautens
Abone ol
Sri Lanka'dan Kanada'ya göç eden 87 yaşındaki bir kadın, York Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu olan en yaşlı kişi oldu.
Sri Lanka'da Velanai adlı küçük bir köyde doğan Varatha Shanmuganathan, ülkesinde 26 yıl süren iç savaş sırasında Kanada'ya göç etti.
87 yaşındaki Shanmuganathan, ülkenin Ontario eyaletindeki York Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans mezunu oldu.
Shanmuganathan, CNN kanalına yaptığı açıklamada, "İlginçti. Kasım ayının ilk günü, sıradan hayatıma devam eden sıradan bir kadındım. Kasım ayının ikinci günü mezun olduğumda her şey değişti" dedi.

'Her zaman hayalimdi'

Shanmugunathan, "Bu her zaman hayalimdi, siyaset okumak ve siyasette daha yüksek bir derece elde etmek... Ve nihayetinde bunu başardığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.
York Üniversitesi Sözcüsü Gloria Suhasini'ye göre Shanmuganathan, üniversitenin en yaşlı yüksek lisans mezunu.
"Ben her zaman kalbimde ve ruhumda barışı, adaleti, eşitliği ve demokrasiyi yaşattım ve büyütüm" diyen Shanmuganathan, "Ülkemin hikayesini tüm nesillere yüksek sesle ve net bir şekilde anlatmak istedim, hepimiz barışı arzulamalıyız" diye konuştu.

Eğitim hayatındaki ilk başarısı değil

Bu Shanmugunathan'ın eğitim hayatındaki ilk başarısı değil. Daha önce Hindistan'daki Madras Üniversitesi'nde lisans mezunu olan Shanmugunathan, Hint tarihi ve İngilizce öğrenmek için Sri Lanka'ya döndü.
1990'da ikinci dil olarak İngilizce öğretmek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı ve Londra Üniversitesi'nden uygulamalı dilbilim alanında ilk yüksek lisans mezuniyetini aldı.
Shanmuganathan, York Üniversitesi Schulich İşletme Okulu'ndan mezun olan kızının yanına gitmek için 2004 yılında Kanada'ya göç etti.
Üniversitenin yaşlılara ücretsiz eğitim sunduğunu öğrenen Shanmuganathan, sonunda siyaset bilimi eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek için şans bulduğunu belirtti.
Buradaki eğitimine 2019'da başlayan Shanmuganathan, eğitimine Kovid-19 salgını sürecinde de devam etti.

Sri Lanka'daki savaş hakkında kitap yazacak

Shanmuganathan, hayat amacına ulaşmasına rağmen işinin henüz bitmediğini kaydederek, bir sonraki işinin Sri Lanka'nın savaş sonrası durumu ve barış arayışı hakkında bir kitap yazmak olduğunu dile getirdi.
"Hayatta her zaman bir amacınız olmalı" diye konuşan Shanmuganathan, "Hangi hayalin peşinden gitmek istediğinizi bulun ve sonuna kadar peşinden koşun. Sizi ilgilendiren ama aynı zamanda başkaları için de faydalı olan bir şeyler düşünün. Peşinden gidin, ulaşın, yapın ve başarın" dedi.
Shanmuganathan, hikayesinin başkalarına tutkularını keşfetmeleri konusunda ilham vermesini umut ettiğini de sözlerine ekledi.

'Her yaştan kadınlar için güçlü bir rol model oluşturacak'

Bunun yanı sıra York Üniversitesi Rektörü Rhonda Lenton da Shanmuganathan, "Bu, York Üniversitesi'nin temsil ettiği şeyin en iyisini; eğitime erişim, herkes için kapsayıcı bir ortam yaratma taahhüdü ve daha iyi bir gelecek yaratmak için sarsılmaz bir kararlılığı temsil ediyor" dedi.
Lenton, "Hiç şüphe yok ki başkalarına da yüksek öğrenime devam etmeleri konusunda ilham verecek ve her yaştan kadınlar için güçlü bir rol model oluşturacak" değerlendirmesini yaptı.
Sri Lanka'da yaşanan iç savaş, 2009 yılının mayıs ayında hükümetin Tamil Kaplanları örgütünün ülkenin kuzeyinde varlığına son vermesiyle nihayete ermişti.
Uzun ve kanlı çatışmalardan Sri Lanka'nın kuzey ve doğu eyaletlerinde yaşayan insanların yaklaşık 3'te 2'si etkilenmiş, 70 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.
Rüzgar türbini - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
YAŞAM
Üniversite eğitimi alamayanlar için geleceğin en önemli 10 işi sıralandı
5 Ekim, 09:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:55Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi
11:53Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor
11:39Sınav sorularını ele geçirip dağıtmışlar: 56 kişi hakkında gözaltı kararı
11:31Muz yeme videosu nedeniyle gözaltına alınan Suriyeli gazeteci serbest bırakıldı
11:29Singapur'dan rest: Aşı olmayıp Kovid'e yakalanan tedavi masrafını devletin karşılamasını beklemesin
11:25Unicredit’ten Yapı Kredi’de kalan hisselerini satma kararı
11:12Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'
11:0187 yaşında yüksek lisans mezunu oldu
11:00Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir
10:54Wired sitesinden Nusret analizi: 'Yalnızca gazeteciler değil müşterileri için de bir içerik kaynağı'
10:46Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı
10:44AK Partili Şen, son anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti yüzde 38.5, CHP yüzde 25.3
10:40Benzine indirim bekleniyor
10:28Orhan Gencebay: Bir hareketine bakar
10:19Sabah yazarı Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir
10:10Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor
10:10Salgında milyarderler zenginleşirken 2021'de süperyat satışları arttı
10:03İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, hislerine yenik düştü
09:51Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
09:36Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio’ya: Buraya gelsene, bir şey göstereceğim