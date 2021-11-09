https://tr.sputniknews.com/20211109/87-yasinda-yuksek-lisans-mezunu-oldu-1050613369.html

87 yaşında yüksek lisans mezunu oldu

87 yaşında yüksek lisans mezunu oldu

Sri Lanka'dan Kanada'ya göç eden 87 yaşındaki bir kadın, York Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu olan en yaşlı kişi oldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T11:01+0300

2021-11-09T11:01+0300

2021-11-09T11:06+0300

yaşam

kanada

sri lanka

kadınlar

yüksek lisans

york üniversitesi

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Sri Lanka'da Velanai adlı küçük bir köyde doğan Varatha Shanmuganathan, ülkesinde 26 yıl süren iç savaş sırasında Kanada'ya göç etti.87 yaşındaki Shanmuganathan, ülkenin Ontario eyaletindeki York Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans mezunu oldu.Shanmuganathan, CNN kanalına yaptığı açıklamada, "İlginçti. Kasım ayının ilk günü, sıradan hayatıma devam eden sıradan bir kadındım. Kasım ayının ikinci günü mezun olduğumda her şey değişti" dedi.'Her zaman hayalimdi'Shanmugunathan, "Bu her zaman hayalimdi, siyaset okumak ve siyasette daha yüksek bir derece elde etmek... Ve nihayetinde bunu başardığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.York Üniversitesi Sözcüsü Gloria Suhasini'ye göre Shanmuganathan, üniversitenin en yaşlı yüksek lisans mezunu."Ben her zaman kalbimde ve ruhumda barışı, adaleti, eşitliği ve demokrasiyi yaşattım ve büyütüm" diyen Shanmuganathan, "Ülkemin hikayesini tüm nesillere yüksek sesle ve net bir şekilde anlatmak istedim, hepimiz barışı arzulamalıyız" diye konuştu.Eğitim hayatındaki ilk başarısı değilBu Shanmugunathan'ın eğitim hayatındaki ilk başarısı değil. Daha önce Hindistan'daki Madras Üniversitesi'nde lisans mezunu olan Shanmugunathan, Hint tarihi ve İngilizce öğrenmek için Sri Lanka'ya döndü.1990'da ikinci dil olarak İngilizce öğretmek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı ve Londra Üniversitesi'nden uygulamalı dilbilim alanında ilk yüksek lisans mezuniyetini aldı.Shanmuganathan, York Üniversitesi Schulich İşletme Okulu'ndan mezun olan kızının yanına gitmek için 2004 yılında Kanada'ya göç etti.Üniversitenin yaşlılara ücretsiz eğitim sunduğunu öğrenen Shanmuganathan, sonunda siyaset bilimi eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek için şans bulduğunu belirtti.Buradaki eğitimine 2019'da başlayan Shanmuganathan, eğitimine Kovid-19 salgını sürecinde de devam etti.Sri Lanka'daki savaş hakkında kitap yazacakShanmuganathan, hayat amacına ulaşmasına rağmen işinin henüz bitmediğini kaydederek, bir sonraki işinin Sri Lanka'nın savaş sonrası durumu ve barış arayışı hakkında bir kitap yazmak olduğunu dile getirdi."Hayatta her zaman bir amacınız olmalı" diye konuşan Shanmuganathan, "Hangi hayalin peşinden gitmek istediğinizi bulun ve sonuna kadar peşinden koşun. Sizi ilgilendiren ama aynı zamanda başkaları için de faydalı olan bir şeyler düşünün. Peşinden gidin, ulaşın, yapın ve başarın" dedi.Shanmuganathan, hikayesinin başkalarına tutkularını keşfetmeleri konusunda ilham vermesini umut ettiğini de sözlerine ekledi.'Her yaştan kadınlar için güçlü bir rol model oluşturacak'Bunun yanı sıra York Üniversitesi Rektörü Rhonda Lenton da Shanmuganathan, "Bu, York Üniversitesi'nin temsil ettiği şeyin en iyisini; eğitime erişim, herkes için kapsayıcı bir ortam yaratma taahhüdü ve daha iyi bir gelecek yaratmak için sarsılmaz bir kararlılığı temsil ediyor" dedi.Lenton, "Hiç şüphe yok ki başkalarına da yüksek öğrenime devam etmeleri konusunda ilham verecek ve her yaştan kadınlar için güçlü bir rol model oluşturacak" değerlendirmesini yaptı.Sri Lanka'da yaşanan iç savaş, 2009 yılının mayıs ayında hükümetin Tamil Kaplanları örgütünün ülkenin kuzeyinde varlığına son vermesiyle nihayete ermişti.Uzun ve kanlı çatışmalardan Sri Lanka'nın kuzey ve doğu eyaletlerinde yaşayan insanların yaklaşık 3'te 2'si etkilenmiş, 70 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211005/universite-egitimi-alamayanlar-icin-gelecegin-en-onemli-10-isi-siralandi-1049528674.html

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kanada, sri lanka, kadınlar, yüksek lisans, york üniversitesi