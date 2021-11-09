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https://tr.sputniknews.com/20211109/95-yillik-orijinal-nutuk-sergilenecek-1050630957.html
95 yıllık orijinal Nutuk sergilenecek
95 yıllık orijinal Nutuk sergilenecek
Atatürk'ün Osmanlıca yazdığı 95 yıllık orijinal "Nutuk" 10 Kasım'da Antalya'da sergilenecek. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:23+0300
2021-11-09T17:23+0300
yaşam
10 kasım
nutuk
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı "Nutuk" ile Sakarya ve 1. İnönü muharebelerinin orijinal savaş haritası, 10 Kasım'da, saat 9'u 5 geçe Antalya'daki Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlanacak.Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binası dönüştürülerek oluşturulan Cemil Meriç Kütüphanesi, çok kıymetli eserlere ev sahipliği yapacak.Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı "Nutuk" kitabı, saat 9'u 5 geçe ziyarete açılacak. "Nutuk"un ilk sayfasında "Gazi Mustafa Kemal" yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.Kütüphanede ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da ziyaretçilerle buluşturulacak. "Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337'de (1921) Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri", "Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) Vaziyeti", "Sakarya Muharebesi 24 Ağustos 1337(1921) Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri" başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında, Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10 Kasım'da Cumhuriyet'in en önemli eserini Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergileyeceklerini ifade etti.Vefatının yıl dönümünde Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve şükranla yad ettiğini vurgulayan Tütüncü, sergilenecek "Nutuk" savaş haritalarının ilgi çekeceğine inandıklarını kaydetti.
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10 kasım, nutuk

95 yıllık orijinal Nutuk sergilenecek

17:23 09.11.2021
© AA95 yıllık orijinal Nutuk sergilenecek
95 yıllık orijinal Nutuk sergilenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Atatürk'ün Osmanlıca yazdığı 95 yıllık orijinal "Nutuk" 10 Kasım'da Antalya'da sergilenecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı "Nutuk" ile Sakarya ve 1. İnönü muharebelerinin orijinal savaş haritası, 10 Kasım'da, saat 9'u 5 geçe Antalya'daki Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlanacak.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binası dönüştürülerek oluşturulan Cemil Meriç Kütüphanesi, çok kıymetli eserlere ev sahipliği yapacak.
Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı "Nutuk" kitabı, saat 9'u 5 geçe ziyarete açılacak. "Nutuk"un ilk sayfasında "Gazi Mustafa Kemal" yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.
Kütüphanede ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da ziyaretçilerle buluşturulacak. "Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337'de (1921) Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri", "Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) Vaziyeti", "Sakarya Muharebesi 24 Ağustos 1337(1921) Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri" başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında, Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10 Kasım'da Cumhuriyet'in en önemli eserini Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergileyeceklerini ifade etti.
Vefatının yıl dönümünde Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve şükranla yad ettiğini vurgulayan Tütüncü, sergilenecek "Nutuk" savaş haritalarının ilgi çekeceğine inandıklarını kaydetti.
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