AB, Belaruslu yetkililer için basitleştirilmiş vize alma sürecini askıya aldı

Avrupa İçişleri Konseyi Başkanı Aleš Hojs, “Göçün, Belarus rejimi tarafından sürekli baskı aracı haline getirilmesini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Belarus’un siyasi amaçlarla insanların hayatlarıyla oynaması kabul edilemez. Bugünkü karar, devam eden bu sonu görülmeyen hibrit saldırısına karşı koymaya devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha gösteriyor” dedi.Kararın, sıradan Belaruslu vatandaşları kapsamadığı kaydedildi.Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki vize verme sürecini basitleştirmeye ilişkin anlaşma 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girmişti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belarus-Polonya sınırındaki kriz bağlamında, Belarus yönetimi temsilcilerine yönelik vize alma sürecinin basitleştirilmesiyle ilgili anlaşmayı kısmen askıya alma kararını aldı.
Avrupa İçişleri Konseyi Başkanı Aleš Hojs, “Göçün, Belarus rejimi tarafından sürekli baskı aracı haline getirilmesini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Belarus’un siyasi amaçlarla insanların hayatlarıyla oynaması kabul edilemez. Bugünkü karar, devam eden bu sonu görülmeyen hibrit saldırısına karşı koymaya devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha gösteriyor” dedi.
Kararın, sıradan Belaruslu vatandaşları kapsamadığı kaydedildi.
Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki vize verme sürecini basitleştirmeye ilişkin anlaşma 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girmişti.