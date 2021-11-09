https://tr.sputniknews.com/20211109/abd-revil-korsanlari-hakkinda-bilgi-verene-10-milyon-dolar-odul-ilan-etti-1050604030.html

ABD, REvil korsanları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül ilan etti

ABD, REvil korsanları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sodinokibi/REvil fidye yazılım çetesi liderlerinin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T00:32+0300

2021-11-09T00:32+0300

2021-11-09T00:32+0300

dünya

abd

rusya

abd dışişleri bakanlığı

bilgisayar

çete

ödül

hacker

korsan

pc

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, Sodinokibi ulusötesi organize suç çetesinde yönetici pozisyonunda yer alan herhangi bir kişinin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül ilan ediyor” dendi.Ödülün yarısı, Sodinokibi programını kullanarak fidye talep etmeyi düşünen veya buna katılmaya çalışan herhangi bir şahsın nerede olursa olsun yakalanmasına veya mahkûm edilmesine yol açacak bilgiler için vaat ediliyor.ABD bugün, REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy’e suçlama yöneltmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/bloomberg-rus-hackerlar-abdli-bir-medya-holdingine-saldirdi-1050029480.html

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abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, bilgisayar, çete, ödül, hacker, korsan, pc