https://tr.sputniknews.com/20211109/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-ozel-komite-trumpla-iliskili-6-kisiyi-ifadeye-cagirdi-1050606143.html

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanları ve kampanya ekibinden 6... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T02:18+0300

2021-11-09T02:18+0300

2021-11-09T02:18+0300

dünya

abd

donald trump

kongre baskını

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Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerden bazı belgelerin yanı sıra komite önünde ifade istendiğini bildirdi.Thompson, "6 Ocak Kongre baskınından günler önce, Trump'ın en yakın müttefikleri ve danışmanları, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında dezenformasyon kampanyası yürüttü ve delege oylarının sayılmasını engelleme planları yaptı." ifadesini kullandı.İfadeye çağırılan kişilerin ise Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Bill Stepien, kampanyanın üst düzey danışmanlarından Jason Miller ve Angela McCallum, Trump'ın Hukuki Danışmanı John Eastman ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve komitenin Kongre baskınının planlandığını iddia ettiği otel odalarına ödeme yaptığı öne sürülen Bernard Kerik olduğu belirtildi.Neler olmuştu?ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211009/biden-yonetiminden-trumpin-kayitlarinin-kongre-baskinini-sorusturan-komiteye-verilmesi-talimati-1049661538.html

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abd, donald trump, kongre baskını