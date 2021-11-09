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https://tr.sputniknews.com/20211109/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-ozel-komite-trumpla-iliskili-6-kisiyi-ifadeye-cagirdi-1050606143.html
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı
ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanları ve kampanya ekibinden 6... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T02:18+0300
2021-11-09T02:18+0300
dünya
abd
donald trump
kongre baskını
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Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerden bazı belgelerin yanı sıra komite önünde ifade istendiğini bildirdi.Thompson, "6 Ocak Kongre baskınından günler önce, Trump'ın en yakın müttefikleri ve danışmanları, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında dezenformasyon kampanyası yürüttü ve delege oylarının sayılmasını engelleme planları yaptı." ifadesini kullandı.İfadeye çağırılan kişilerin ise Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Bill Stepien, kampanyanın üst düzey danışmanlarından Jason Miller ve Angela McCallum, Trump'ın Hukuki Danışmanı John Eastman ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve komitenin Kongre baskınının planlandığını iddia ettiği otel odalarına ödeme yaptığı öne sürülen Bernard Kerik olduğu belirtildi.Neler olmuştu?ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/biden-yonetiminden-trumpin-kayitlarinin-kongre-baskinini-sorusturan-komiteye-verilmesi-talimati-1049661538.html
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abd, donald trump, kongre baskını

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı

02:18 09.11.2021
© REUTERS / Mike TheilerABD Kongre binasına giren protestoculardan bazıları binanın içindeki anları görüntülediler. Güvenlik görevlileri zaman zaman çekimlere müdahale etmedi.
ABD Kongre binasına giren protestoculardan bazıları binanın içindeki anları görüntülediler. Güvenlik görevlileri zaman zaman çekimlere müdahale etmedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Mike Theiler
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ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanları ve kampanya ekibinden 6 kişiyi daha ifadeye çağırdı.
Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerden bazı belgelerin yanı sıra komite önünde ifade istendiğini bildirdi.
Thompson, "6 Ocak Kongre baskınından günler önce, Trump'ın en yakın müttefikleri ve danışmanları, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında dezenformasyon kampanyası yürüttü ve delege oylarının sayılmasını engelleme planları yaptı." ifadesini kullandı.
İfadeye çağırılan kişilerin ise Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Bill Stepien, kampanyanın üst düzey danışmanlarından Jason Miller ve Angela McCallum, Trump'ın Hukuki Danışmanı John Eastman ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve komitenin Kongre baskınının planlandığını iddia ettiği otel odalarına ödeme yaptığı öne sürülen Bernard Kerik olduğu belirtildi.

Neler olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
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Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı
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Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
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