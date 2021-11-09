https://tr.sputniknews.com/20211109/abdde-tedarik-krizi-1-milyona-cikabilecek-kamyoncu-acigi-maaslari-yukseltti-kurslara-akin-var--1050631193.html

ABD'de tedarik krizi: 1 milyona çıkabilecek kamyoncu açığı maaşları yükseltti, kurslara akın var

ABD'de tedarik krizi: 1 milyona çıkabilecek kamyoncu açığı maaşları yükseltti, kurslara akın var

ABD'de buzdolaplarından bilgisayar çiplerine, tavuk kanatlarından Coca-Cola'ya dek her türlü ürünün tedarik zincirinde yaşanan yavaşlamanın gerisinde şimdilik... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T17:41+0300

2021-11-09T17:41+0300

2021-11-09T18:05+0300

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kamyon şoförleri

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Britanya'da Brexit'e bağlanan kamyon şoförü eksikliğinden ötürü tedarik krizinin ardından ABD'de de 'kamyon şoförleri nereye gitti' sorusu baş gösterdi. Benzin fiyatlarının tırmandığı ABD'de tam da Noel'in yaklaşmasıyla birlikte hediye nakliyatı gündemdeyken, tedarik zincirinin rayına girmesi için 80 bin kamyon sürücüsü arandığı haberi patlak verdi. CNN'e konuşan Amerikan Kamyoncular Dernekleri Başkanı ve CEO'su Chris Spear, kamyon taşımacılığı sanayinin 80 bin sürücü eksikliği çektiğini ve bunun rekor bir sayı olduğunu söyledi.Adrese teslime talep artarken sürücü sayısı azalıyorBu, sektörün 61 bin 500 sürücü eksikliğiyle karşı karşıya kaldığı pandemi öncesine göre yüzde 30'luk artış anlamına geliyor."Bu oldukça büyük bir artış" diyen Spear, 'bir yandan çok sayıda sürücü emekli olur ya da sektörden ayrılırken, diğer yandan artan tüketici talebi nedeniyle daha fazla sürücüye ihtiyaç duyulduğunu' belirtti.Biden'dan limanlara 7 gün 24 saat çalışma talimatıAçıklama, ABD limanlarında öncelikle kargo alacak çok az kamyon ve sürücü olması nedeniyle yüklerin yığıldığı ve tedarik zincirinde yavaşlama yaşandığı bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'daki Los Angeles ve Long Beach limanlarına 7 gün 24 saat çalışma talimatı gönderdi. Ancak ithalatçıların yüklerini taşıtabileceği yeterli sürücü olmadığından limanlar henüz talimata uyamıyor. 'Kamyon sürücüsü olmadan anlamı yok'Spear, 7 gün 24 saat operasyonu talimatını 'ilerleme' diye nitelese de "Ama fark etmez, sonuçta bu yükü taşımak için bir şoförünüz ve bir kamyonunuz olması gerekir" diye ekledi. Spear, kamyon şoförlerinin ABD ekonomisinin mallarının yüzde 71'ini taşıdığı, ama yollardaki araçların sadece yüzde 4'ünü temsil ettiğine dikkat çekti. ABD'de 2019'da yaklaşık 3.6 milyon kamyon sürücüsü istihdam edilirken, ülkenin toplam yük tonajının neredeyse üçte ikisi kamyonlarla taşınıyor.Gidişat bu şekilde devam ederse, Amerikan Kamyoncular Dernekleri'ne göre sektör 2030 yılında 160 bin sürücü açığıyla ve sonraki 10 yıl içinde 1 milyon yeni sürücü ihtiyacıyla karşılaşacak.Umutlar altyapı yatırımı yasasındaKongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden cuma günü onay alan 1.2 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yasa tasarısı, taşımacılık sektörü için işgücünün geliştirilmesini de içeren şekilde ulaşım için yüz milyarlarca doları yetkilendirecek. Bu, 18-20 yaşları arasındaki 3 bin sürücünün eğitim almasına ve eyaletler arasında traktör-römork kullanmalarına izin verilmesi anlamına geliyor.Genç sürücüleri sektöre kazandırma çabasıŞu anda bunu yapmak için sürücülerin 21 yaş ve üstü olması şartı geçerli. Amerikan Kamyoncular Dernekleri, 18 yaşındakilerin ağır vasıta kullanmasını destekliyor. Spear'e göre de işgücü açığının anahtarı genç sürücülere yatırım yapmakta yatıyor. Erkeklerin çekildiği sektöre kadın sürücülerin ilgisi de artıyor. Kamyon şoförü kurslarında 12 haftalık bekleme sırası Diğer yandan halihazırda ortalama 47 bin 130 dolar, yaşanan sorun sonrası 10 bin dolar primlerle birlikte 57 bin dolara çıkan maaşlar nedeniyle kamyon şoförü kurslarına yoğun ilgi var. Ticari kamyon şoförü eğitim almak isteyen kişilerin başvuru sayısında büyük artış olduğunu belirten New York'taki Long Island'da bulunan Sunny sürücü kursunun operasyon müdürü Tejbir Batth, "Bu durum, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" dedi. Ticari ehliyet kurslarına katılmak için bekleme sürelerinin üçe katlanarak 4 haftadan 12 haftaya yükseldiğini belirten Batth, kursun, talebi karşılamak için kısa süre önce üç yeni traktör römorku satın aldığını ve personel sayısını iki katına çıkardığını aktardı.Uyuşturucu kullanımı yüzünden sürücülükten men sorunuMadalyonun öbür yüzünde restoranlara malzeme sağlayan Chef's Warehouse CEO'su Chris Pappas, New York Post'a yaptığı açıklamada, yaklaşık 1000 sürücü açığı çektiğini, ama uyuşturucu testlerinden geçememeleri nedeniyle geri çevirdiği aday sayısının 'acınacak kadar büyük olduğunu' söyledi. ABD federal devletine bağlı Uyuşturucu ve Alkolden Temiz sisteminin verilerine göre eylül ayı itibarıyla uyuşturucu ve alkol ihlalleri nedeniyle 72 bin sürücünün çalışması yasaklanmış durumda. Tüm işverenler ve kamyoncuların kayıtlarını yıllık olarak güncellemeleri ve tüm işverenlerin yeni bir sürücüyü işe almadan önce önce veri tabanına başvurması şart.

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abd, kamyon şoförleri, kamyon, kamyoncular