https://tr.sputniknews.com/20211109/acun-ilicalidan-hull-city-paylasimi-geri-sayim-basladi-1050640074.html

Acun Ilıcalı'dan 'Hull City' paylaşımı: 'Geri sayım başladı'

Acun Ilıcalı'dan 'Hull City' paylaşımı: 'Geri sayım başladı'

İngiltere Championship'te mücadele eden köklü kulüplerden Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T23:11+0300

2021-11-09T23:11+0300

2021-11-09T23:11+0300

yaşam

ingiltere

acun ilıcalı

hull city

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/54/1042155487_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_230bceac2cefeb61bc7bdbf69af09179.jpg

Hollanda’nın Fortuna Sittard takımının hisselerini alan Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak için girişimlere başladı.Hull City’nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı'nın büyük bir ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, Ada BASINI kulübü satın almak için Ilıcalı'nın 35.4 milyon euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.'Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu'Ilıcalı paylaşımında, “Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur” ifadelerini kullandı.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, acun ilıcalı, hull city