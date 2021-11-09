Acun Ilıcalı'dan 'Hull City' paylaşımı: 'Geri sayım başladı'

Hollanda’nın Fortuna Sittard takımının hisselerini alan Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak için girişimlere başladı.Hull City’nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı'nın büyük bir ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, Ada BASINI kulübü satın almak için Ilıcalı'nın 35.4 milyon euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.'Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu'Ilıcalı paylaşımında, “Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur” ifadelerini kullandı.
İngiltere Championship'te mücadele eden köklü kulüplerden Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri sayım başladı, umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" dedi.
Hollanda’nın Fortuna Sittard takımının hisselerini alan Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak için girişimlere başladı.
Hull City’nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı'nın büyük bir ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, Ada BASINI kulübü satın almak için Ilıcalı'nın 35.4 milyon euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.
'Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu'
Ilıcalı paylaşımında, “Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur” ifadelerini kullandı.