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Ahmet Hakan: Grup başkanvekilliğinden alınmayı gerektiren küfür, milletvekilliğine engel değil mi?
09:35 09.11.2021 (güncellendi: 09:36 09.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında “Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" açıklamasını yaptığını hatırlatarak, "Peki ya Lütfü Türkkan sadece İYİ Parti Milletvekili sıfatını taşıyor olsaydı, o zaman ne yapacaktınız Yavuz Bey?" diye sordu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, İYİ Parti Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında “Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" açıklamasını yaptığını hatırlatarak, "Peki ya Lütfü Türkkan, o küfrü ederken 'başkanvekilliği' makamında bulunmasaydı da, sadece İYİ Parti Milletvekili sıfatını taşıyor olsaydı, o zaman ne yapacaktınız Yavuz Bey?" diye sordu.
Hakan, yazısına şöyle devam etti:
"'Lütfü Bey’in bir makamı yok. Dolayısıyla milletvekili olarak yoldaşımız olmaya devam edecek' mi diyecektiniz? Milletvekilliği sizin açınızdan bir makam değil mi Lütfü Bey? Kitabınızda böyle bir küfrün yeri olmadığını savunuyorsunuz. İyi ama... Sizin kitabınızda... Böyle bir küfrü eden kişinin milletvekili olarak sizlerle aynı safta yer almaya devam etmesinin yeri var mı? Grup başkanvekilliği görevinden alınmayı gerektiren o küfür, milletvekili olarak yola devam etmeye engel teşkil etmiyor mu yani sizin kitapta? Söyler misiniz Yavuz Bey... Yarın öbür gün İYİ Parti Meclis Grubu’nda Lütfü Türkkan’la karşılaştığınızda ne yapacaksınız? Şefkatli bir gülümsemeyle kendisini şöyle bir kucaklayıp... 'Yahu hiç takma kafana Lütfü abi... Kısa sürede unutulur... Şehitmiş, bacıymış... Hiç uzamaz o işler... Bizim milletin hafızası güçlü değildir... Bozma be moralini Lütfü abi' falan diyerek moral mi vereceksiniz? Kitabınızda yazmayan aşağılık bir işi yapan kişiyle aynı parti çatısı altında yoldaşlık yapmayı nasıl içinize sindireceksiniz Yavuz Bey?"