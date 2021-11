AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı

"Asıl provokasyoncu bu zattır, İYİ Parti ve Genel Başkanıdır. Önce provokasyon olabilmesi için zemin ve şartların oluşması gerekir. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'One minute' dediği, Müslüman ve çocuk katili Netanyahu'ya benzetip ertesi gün memleketi Rize'ye gitmesi provokasyon için şartları ve zemini oluşturmaktır. Artık her şey bir kıvılcıma bakar. Öyle de olmuştur. Gittiği her yerde nerdeyse kendi adamları yumruklarla insanlara saldırıyor. Düzmece tiyatrolar sahneleniyor ve eleştirenlere en sert cevaplar ve tutumlar veriliyor. Yani toplumun hassas olduğu sinir uçlarına dokunacak, hareket, eylem ve söylemlerle provokasyonlara sebep olunuyor. Çok açık ve aşikar. Bingöl'de yaşananlar da bunlardan biridir. Ama hesap tutmamış, milletimiz gereken tepkiyi göstermiş, oyunlarını bozmuştur."