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AK Partili Şen, son anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti yüzde 38.5, CHP yüzde 25.3
AK Partili Şen, son anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti yüzde 38.5, CHP yüzde 25.3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları son seçim anketine göre, AK Parti’nin oy oranının yüzde 38.5, CHP'nin yüzde 25.3 seviyesinde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T10:44+0300
2021-11-09T11:01+0300
politika
ak parti
anket
seçim
mustafa şen
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltilen ankete göre, AK Parti'nin oyu yüzde 38.5 oranında çıktı. Şen, CHP'nin yüzde 25,3, İYİ Parti'nin 12,1, HDP'nin 9,2, MHP'nin 9,9, Deva Partisi'nin 1,7, Gelecek Partisi'nin 1,1, Saadet Partisi'nin 0,7, Memleket Partisi'nin 0,6, Yeniden Refah Partisi'nin 0,4, BBP'nin 0,3, Diğer partilerin ise 0,2'de kaldığını açıkladı. Şen, "Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. (AK Parti) 37, 38, 39 küsuratlı rakamlar da görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var" dedi. Açıklanan anketin Ekim 2021 anketi olduğunu belirten Şen, "Kasım ayı anketi şuan sahada ve birkaç tane araştırma devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor; "AK Parti 30'un altına düştü" bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nereden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz." diye konuştu. Anketin kaç kişiyle ve hangi yöntemle gerçekleştirildiğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı..
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ak parti, anket, seçim, mustafa şen

AK Partili Şen, son anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti yüzde 38.5, CHP yüzde 25.3

10:44 09.11.2021 (güncellendi: 11:01 09.11.2021)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları son seçim anketine göre, AK Parti’nin oy oranının yüzde 38.5, CHP'nin yüzde 25.3 seviyesinde çıktığını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltilen ankete göre, AK Parti'nin oyu yüzde 38.5 oranında çıktı.
Şen, CHP'nin yüzde 25,3, İYİ Parti'nin 12,1, HDP'nin 9,2, MHP'nin 9,9, Deva Partisi'nin 1,7, Gelecek Partisi'nin 1,1, Saadet Partisi'nin 0,7, Memleket Partisi'nin 0,6, Yeniden Refah Partisi'nin 0,4, BBP'nin 0,3, Diğer partilerin ise 0,2'de kaldığını açıkladı.
Şen, "Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. (AK Parti) 37, 38, 39 küsuratlı rakamlar da görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var" dedi.
Açıklanan anketin Ekim 2021 anketi olduğunu belirten Şen, "Kasım ayı anketi şuan sahada ve birkaç tane araştırma devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor; "AK Parti 30'un altına düştü" bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nereden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz." diye konuştu.
Anketin kaç kişiyle ve hangi yöntemle gerçekleştirildiğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı..
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