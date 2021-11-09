https://tr.sputniknews.com/20211109/alevi-genc-ile-sunni-kiz-evlenemez-diyen-ilahiyatci-yazar-karaman-hakkinda-suc-duyurusu-1050626251.html

'Alevi genç ile sünni kız evlenemez' diyen ilahiyatçı yazar Karaman hakkında suç duyurusu

'Alevi genç ile sünni kız evlenemez' diyen ilahiyatçı yazar Karaman hakkında suç duyurusu

CHP ve İyi Parti Çorum il yöneticileri “Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” diyen Yeni Şafak gazetesinin ilahiyatçı yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T15:50+0300

2021-11-09T15:50+0300

2021-11-09T15:50+0300

türkiye

chp

alevi

sünni

hayrettin karaman

evlilik

suç duyurusu

iyi parti

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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri, adliye önünde basın açıklaması yaparak Hayrettin Karaman’ı kınadı.Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Hayrettin Karaman hakkında ayrıştırıcı bir dil kullanmak, halkı kin ve nefrete teşvik etmek, Alevi inanışa sahip kişileri hor görmekten dolayı suç duyurusunda bulunan Tahtasız, Karaman'ın isminin Çorum’daki eğitim kurumundan da kaldırılmasını talep etti.'Savcıları göreve çağrıyoruz'Tahtasız, “Bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi ve bürokratları göreve davet ediyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ülkesini seven herkesi ismini bile söylemekten hicap duyduğumuz kişiye tepki göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise Cumhuriyet savcılarının olaya sessiz kalmasını eleştirerek, “Cumhuriyet savcılarının sesiz kalması bu gerçeği değiştirmeyecek olup, sesi ve tepkiyi Karaman’ın mesaj verdiği kitle daha fazla göstermelidir” dedi. Özsaçmacı, iktidarın kendine göre oluşturmaya çalıştığı rejimde kendine yeni düşman oluşturma gayreti gözlemlediklerini anlatarak, “Zamanlama olarak ise emperyalist bir kurgunun ülkemiz içerisinde yapmaya çalıştığı çok ciddi bir ajan, provokatör girişimdir” diye konuştu.

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chp, alevi, sünni, hayrettin karaman, evlilik, suç duyurusu, iyi parti