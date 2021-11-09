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https://tr.sputniknews.com/20211109/ankarada-10-kasimda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak--1050634690.html
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T19:18+0300
2021-11-09T19:18+0300
türkiye
ankara
atatürk
mustafa kemal atatürk
10 kasım
cadde
yol
ölüm yıldönümü
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.
türkiye
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ankara, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, cadde, yol, ölüm yıldönümü

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19:18 09.11.2021
© AAAnkara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.
Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.
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