https://tr.sputniknews.com/20211109/ankarada-10-kasimda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak--1050634690.html

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T19:18+0300

2021-11-09T19:18+0300

2021-11-09T19:18+0300

türkiye

ankara

atatürk

mustafa kemal atatürk

10 kasım

cadde

yol

ölüm yıldönümü

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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

türkiye

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ankara, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, cadde, yol, ölüm yıldönümü