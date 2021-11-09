https://tr.sputniknews.com/20211109/ankarada-cok-sayida-kacak-kozmetik-urun-ele-gecirildi-1050616726.html
Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaçakçılık ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 611 bin 857 kaçak kozmetik ve sağlık ürünü ele geçirildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:28+0300
2021-11-09T12:28+0300
2021-11-09T12:28+0300
türkiye
ankara
operasyon
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ilaç
kaçak
kaçakçılık
sahte
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde bir depoya yönelik operasyon düzenledi.Depoda yapılan aramada, 40 bin 429 kozmetik ürün, 10 bin 248 serum çözelti, 561 bin 180 gıda takviyesi olmak üzere 611 bin 857 suç unsuru kaçak malzeme ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211106/ulke-genelinde-sahte-icki-operasyonu-binlerce-urune-el-konuldu-1050538808.html
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, operasyon, emniyet genel müdürlüğü (egm), ilaç, kaçak, kaçakçılık, sahte
Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaçakçılık ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 611 bin 857 kaçak kozmetik ve sağlık ürünü ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde bir depoya yönelik operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada
, 40 bin 429 kozmetik
ürün, 10 bin 248 serum
çözelti, 561 bin 180 gıda takviyesi
olmak üzere 611 bin 857 suç unsuru kaçak malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.