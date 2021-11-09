Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211109/arastirma-2200-2300-arasi-yatmak-kalp-hastaligi-riskini-azaltiyor-1050614676.html
Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor
Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor
Uyku saati ve sağlık arasındaki bağlantıya ilişkin bir diğer araştırma, 22.00-23.00 saatleri arasında yatmanın kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T11:53+0300
2021-11-09T11:53+0300
uyku
araştırma
kalp hastalıkları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050614795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32d5e03d174726dad5d1086c901bdf51.jpg
Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yayını olan 'European Heart Journal- Digital Health' dergisinde yayınlanan araştırmada 88 binden fazla yetişkinden 6 yıl boyunca veri toplandı. Buna göre kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski, gece 23.00- 23.59 arası uykuya dalanlarda yüzde 12, bundan daha geç saatlerde uyuyanlarda ise yüzde 25 daha fazla. 22.00'den önce uyuyanlar için de bu oran yüzde 24. Araştırmacılar kalp hastalıkları risklerini artıran yaş, kilo ve kolesterol seviyesi gibi diğer değişkenleri de dahil etmeye çalıştı ama araştırmada neden- sonuç ilişkileri kanıtlanamadı. Araştırmayı yürütenlerden David Plans, "Bedenin fiziksel ve zihinsel işleyişin düzenlenmesine yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati var. Araştırmada nedenlere dair çıkarımlar yapamasak da sonuçlar gösteriyor ki erken ya da geç yatmak vücut saatini daha çok bozuyor olabilir. Bunun da kardiyovasküler sağlık üzerinde yan etkileri oluyor" dedi. İngiliz Kalp Vakfı'ndan hemşire Regina Giblin de yeterli uykunun sağlık için çok önemli olduğunu ve yetişkinlerin günde 7-9 saat uyuması gerektiğini hatırlatıp "Ancak uyku kalp sağlığını etkileyen yegane etken değil. Yaşam tarzını düzenlemek de önemli. Tansiyon ve kolesterol seviyesini bilmek, sağlıklı kiloyu korumak, düzenli spor yapmak, tuz ve alkol tüketimini azaltmak ve sağlıklı beslenmek gibi" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210828/arastirma-koronavirus-uyku-duzenini-bozdu-kabuslar-ve-uyku-bolunmeleri-artti-1048407958.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050614795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff7e205b453e4ea028f5ff309a1c92c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uyku, araştırma, kalp hastalıkları

Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor

11:53 09.11.2021
© AFP 2021 / CINDY ORDUyku- Yatak
Uyku- Yatak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / CINDY ORD
Abone ol
Uyku saati ve sağlık arasındaki bağlantıya ilişkin bir diğer araştırma, 22.00-23.00 saatleri arasında yatmanın kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu.
Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yayını olan 'European Heart Journal- Digital Health' dergisinde yayınlanan araştırmada 88 binden fazla yetişkinden 6 yıl boyunca veri toplandı. Buna göre kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski, gece 23.00- 23.59 arası uykuya dalanlarda yüzde 12, bundan daha geç saatlerde uyuyanlarda ise yüzde 25 daha fazla. 22.00'den önce uyuyanlar için de bu oran yüzde 24.
Araştırmacılar kalp hastalıkları risklerini artıran yaş, kilo ve kolesterol seviyesi gibi diğer değişkenleri de dahil etmeye çalıştı ama araştırmada neden- sonuç ilişkileri kanıtlanamadı.
Uyku - kabus - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
YAŞAM
Araştırma | Koronavirüs uyku düzenini bozdu: Kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı
28 Ağustos, 15:18
Araştırmayı yürütenlerden David Plans, "Bedenin fiziksel ve zihinsel işleyişin düzenlenmesine yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati var. Araştırmada nedenlere dair çıkarımlar yapamasak da sonuçlar gösteriyor ki erken ya da geç yatmak vücut saatini daha çok bozuyor olabilir. Bunun da kardiyovasküler sağlık üzerinde yan etkileri oluyor" dedi.
İngiliz Kalp Vakfı'ndan hemşire Regina Giblin de yeterli uykunun sağlık için çok önemli olduğunu ve yetişkinlerin günde 7-9 saat uyuması gerektiğini hatırlatıp "Ancak uyku kalp sağlığını etkileyen yegane etken değil. Yaşam tarzını düzenlemek de önemli. Tansiyon ve kolesterol seviyesini bilmek, sağlıklı kiloyu korumak, düzenli spor yapmak, tuz ve alkol tüketimini azaltmak ve sağlıklı beslenmek gibi" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:55Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi
11:53Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor
11:39Sınav sorularını ele geçirip dağıtmışlar: 56 kişi hakkında gözaltı kararı
11:31Muz yeme videosu nedeniyle gözaltına alınan Suriyeli gazeteci serbest bırakıldı
11:29Singapur'dan rest: Aşı olmayıp Kovid'e yakalanan tedavi masrafını devletin karşılamasını beklemesin
11:25Unicredit’ten Yapı Kredi’de kalan hisselerini satma kararı
11:12Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'
11:0187 yaşında yüksek lisans mezunu oldu
11:00Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir
10:54Wired sitesinden Nusret analizi: 'Yalnızca gazeteciler değil müşterileri için de bir içerik kaynağı'
10:46Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı
10:44AK Partili Şen, son anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti yüzde 38.5, CHP yüzde 25.3
10:40Benzine indirim bekleniyor
10:28Orhan Gencebay: Bir hareketine bakar
10:19Sabah yazarı Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir
10:10Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor
10:10Salgında milyarderler zenginleşirken 2021'de süperyat satışları arttı
10:03İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, hislerine yenik düştü
09:51Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
09:36Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio’ya: Buraya gelsene, bir şey göstereceğim