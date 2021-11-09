https://tr.sputniknews.com/20211109/arastirma-2200-2300-arasi-yatmak-kalp-hastaligi-riskini-azaltiyor-1050614676.html

Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor

Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor

Uyku saati ve sağlık arasındaki bağlantıya ilişkin bir diğer araştırma, 22.00-23.00 saatleri arasında yatmanın kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T11:53+0300

2021-11-09T11:53+0300

2021-11-09T11:53+0300

uyku

araştırma

kalp hastalıkları

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Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yayını olan 'European Heart Journal- Digital Health' dergisinde yayınlanan araştırmada 88 binden fazla yetişkinden 6 yıl boyunca veri toplandı. Buna göre kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski, gece 23.00- 23.59 arası uykuya dalanlarda yüzde 12, bundan daha geç saatlerde uyuyanlarda ise yüzde 25 daha fazla. 22.00'den önce uyuyanlar için de bu oran yüzde 24. Araştırmacılar kalp hastalıkları risklerini artıran yaş, kilo ve kolesterol seviyesi gibi diğer değişkenleri de dahil etmeye çalıştı ama araştırmada neden- sonuç ilişkileri kanıtlanamadı. Araştırmayı yürütenlerden David Plans, "Bedenin fiziksel ve zihinsel işleyişin düzenlenmesine yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati var. Araştırmada nedenlere dair çıkarımlar yapamasak da sonuçlar gösteriyor ki erken ya da geç yatmak vücut saatini daha çok bozuyor olabilir. Bunun da kardiyovasküler sağlık üzerinde yan etkileri oluyor" dedi. İngiliz Kalp Vakfı'ndan hemşire Regina Giblin de yeterli uykunun sağlık için çok önemli olduğunu ve yetişkinlerin günde 7-9 saat uyuması gerektiğini hatırlatıp "Ancak uyku kalp sağlığını etkileyen yegane etken değil. Yaşam tarzını düzenlemek de önemli. Tansiyon ve kolesterol seviyesini bilmek, sağlıklı kiloyu korumak, düzenli spor yapmak, tuz ve alkol tüketimini azaltmak ve sağlıklı beslenmek gibi" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210828/arastirma-koronavirus-uyku-duzenini-bozdu-kabuslar-ve-uyku-bolunmeleri-artti-1048407958.html

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uyku, araştırma, kalp hastalıkları