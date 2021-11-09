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Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü
Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü
Hakkari'de aşı yaptırmayan 40 yaşındaki tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T22:45+0300
2021-11-09T22:45+0300
2021-11-09T22:45+0300
yaşam
hakkari
aşı
koronavirüs
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40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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hakkari, aşı, koronavirüs
Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü
Hakkari'de aşı yaptırmayan 40 yaşındaki tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.
40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı
Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.