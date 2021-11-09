Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211109/asi-olmayan-ogretmen-koronaviruse-yenik-dustu--1050639559.html
Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü
Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü
Hakkari'de aşı yaptırmayan 40 yaşındaki tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T22:45+0300
2021-11-09T22:45+0300
yaşam
hakkari
aşı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050639767_5:0:1260:706_1920x0_80_0_0_48b13b71ef4adc090b24134e38e087b1.png
40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050639767_162:0:1103:706_1920x0_80_0_0_f396c226f4ff106e859fe7c234cde84a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakkari, aşı, koronavirüs

Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü

22:45 09.11.2021
© İHAHakkari öğretmen
Hakkari öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA
Abone ol
Hakkari'de aşı yaptırmayan 40 yaşındaki tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.
40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:13Macron: Nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız
DünMalatya'da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
DünZaharova: ABD iklim konusunda Rusya’ya saldırmaktan vazgeçmeli
Dünİstanbul Valiliği'nden soğuk hava ve yağış uyarısı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir
DünİBB Sözcüsü Ongun: Emirgan’daki işgaller kaldırıldı
DünKaraismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz
DünAcun Ilıcalı'dan 'Hull City' paylaşımı: 'Geri sayım başladı'
DünDiyanet’ten 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
DünÇöpte yanmış kedi bulundu: 'Ahlak dışı bir davranış'
DünAşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü
DünAB: Biz Türk hükümetine para vermiyoruz, Türkiye’deki mültecileri destekliyoruz
Dün5 il için fırtına uyarısı
DünKremlin: Putin-Aliyev- Paşinyan video görüşmesi için çalışmalar yapılıyor
DünGüney Kore'nin dijital film platformu, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı
Dün'Stalin'in torununun oğlu evsiz kaldı'
DünMandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı: 45 yaralı
DünBakan Kurum: İklim kriziyle mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz
DünBakan Ersoy: Yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır
DünSquid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: 2. sezon çekilecek