https://tr.sputniknews.com/20211109/asi-olmayan-ogretmen-koronaviruse-yenik-dustu--1050639559.html

Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü

Aşı olmayan öğretmen koronavirüse yenik düştü

Hakkari'de aşı yaptırmayan 40 yaşındaki tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T22:45+0300

2021-11-09T22:45+0300

2021-11-09T22:45+0300

yaşam

hakkari

aşı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050639767_5:0:1260:706_1920x0_80_0_0_48b13b71ef4adc090b24134e38e087b1.png

40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.Aşı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakkari, aşı, koronavirüs