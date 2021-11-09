Avrupa'daki yeraltı depolarına gaz pompalamaya başlayan Gazprom, Ukrayna üzerinden sevkiyatı artırdı

Gazprom şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatını yerine getirmeye başladı.Gazprom'un bu uygulamasıyla birlikte Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı ile Ukrayna'daki Ujgorod gaz transit koridoru üzerinden gaz sevkiyatında artış kaydedildi.Slovakyalı gaz transit operatörü Eustream'in verilerine göre, bugün Ukrayna'dan Slovakya'ya pompalanması için talep düzenlenen gaz miktarı, 75 milyon metreküpten 83 milyon metreküpe yükseldi. Ukrayna üzerinden gaz transit hacmi, 1 Ekim'e kıyasla 1.5 kat arttı.Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 28 Ekim'deki görüşmede Putin'in verdiği talimatın ardından, 8 Kasım'dan sonra Avrupa'daki yeraltı depolama tanklarına doğalgaz pompalamaya başlayacaklarını belirtmişti.Putin'in Gazprom'a Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatı vermesi gaz fiyatlarının 1000 doların altına düşmesini sağlamıştı.
Avrupa'daki yeraltı depolarındaki gaz miktarını artırmak isteyen Gazprom'un Belarus ve Polonya'dan geçerek Almanya'ya uzanan Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı ile Ukrayna'daki Ujgorod gaz transit koridoru üzerinden gaz sevkiyatını artıracağı belirtildi.
Gazprom şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatını yerine getirmeye başladı.
Gazprom'un bu uygulamasıyla birlikte Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı ile Ukrayna'daki Ujgorod gaz transit koridoru üzerinden gaz sevkiyatında artış kaydedildi.
Slovakyalı gaz transit operatörü Eustream'in verilerine göre, bugün Ukrayna'dan Slovakya'ya pompalanması için talep düzenlenen gaz miktarı, 75 milyon metreküpten 83 milyon metreküpe yükseldi. Ukrayna üzerinden gaz transit hacmi, 1 Ekim'e kıyasla 1.5 kat arttı.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 28 Ekim'deki görüşmede Putin'in verdiği talimatın ardından, 8 Kasım'dan sonra Avrupa'daki yeraltı depolama tanklarına doğalgaz pompalamaya başlayacaklarını belirtmişti.
Putin'in Gazprom'a Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatı vermesi gaz fiyatlarının 1000 doların altına düşmesini sağlamıştı.