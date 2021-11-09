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Avusturya’da Neonazi çiftin evinde çok sayıda silah ele geçirildi
Avusturya’da Neonazi çiftin evinde çok sayıda silah ele geçirildi
Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Baden kentinde bir çiftin evine yapılan aramada, onlarca ateşli silahın yanı sıra, patlayıcı madde, 1 tondan... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T19:11+0300
2021-11-09T19:11+0300
dünya
almanya
operasyon
avusturya
aşırı sağcı
neo-nazi
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Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Twitter’den yaptığı açıklamada, Aralık 2020’de Almanya ve Avusturya’da silahlı suç örgütü oluşturmaya çalışan aşırı sağcı gruplara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir eve yapılan baskında emniyet güçlerinin bir tür silah deposunu ortaya çıkardığını bildirdi.Nehammer, aşırı sağcı gruplarla mücadelenin süreceğini vurguladı.Yukarı Avusturya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise dijital platformlarda Nazi propagandası yaptığı tespit edilen çiftin evinde yapılan aramada, 60’ın üzerinde çeşitli silahın yanı sıra 1200 kilogram mermi, 20 kilogram patlayıcı madde, el bombası ve 7 bomba ele geçirildiği bildirdi.Çeşitli kesici aletlerin yanı sıra çok sayıda Nazi propagandası için kullanılan malzemenin de bulunduğu belirtilen açıklamada, şahıslara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı ve soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.Almanya ve Avusturya’da silahlı suç örgütü kurmaya çalıştıkları gerekçesiyle Aralık 2020’de aşırı sağcı gruplara yönelik eşzamanlı baskınlar düzenlenmiş, çok sayıda mühimmatın yanı sıra örgüt üyesi olduğu tahmin edilen 10'a yakın kişi gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210317/fransiz-ordusundaki-onlarca-neo-nazi-asker-sosyal-medya-arastirmasinda-ifsa-oldu--1044052439.html
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almanya, operasyon, avusturya, aşırı sağcı, neo-nazi

Avusturya’da Neonazi çiftin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

19:11 09.11.2021
© AFP 2021 / DIETER NAGLAvusturya'da neo Naziler
Avusturya'da neo Naziler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / DIETER NAGL
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Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Baden kentinde bir çiftin evine yapılan aramada, onlarca ateşli silahın yanı sıra, patlayıcı madde, 1 tondan fazla mermi ve mühimmat ele geçirildi.
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Twitter’den yaptığı açıklamada, Aralık 2020’de Almanya ve Avusturya’da silahlı suç örgütü oluşturmaya çalışan aşırı sağcı gruplara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir eve yapılan baskında emniyet güçlerinin bir tür silah deposunu ortaya çıkardığını bildirdi.

Nehammer, aşırı sağcı gruplarla mücadelenin süreceğini vurguladı.
Yukarı Avusturya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise dijital platformlarda Nazi propagandası yaptığı tespit edilen çiftin evinde yapılan aramada, 60’ın üzerinde çeşitli silahın yanı sıra 1200 kilogram mermi, 20 kilogram patlayıcı madde, el bombası ve 7 bomba ele geçirildiği bildirdi.
Çeşitli kesici aletlerin yanı sıra çok sayıda Nazi propagandası için kullanılan malzemenin de bulunduğu belirtilen açıklamada, şahıslara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı ve soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.
Almanya ve Avusturya’da silahlı suç örgütü kurmaya çalıştıkları gerekçesiyle Aralık 2020’de aşırı sağcı gruplara yönelik eşzamanlı baskınlar düzenlenmiş, çok sayıda mühimmatın yanı sıra örgüt üyesi olduğu tahmin edilen 10'a yakın kişi gözaltına alınmıştı.


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