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https://tr.sputniknews.com/20211109/ayinin-kis-uykusuna-yatmak-icin-evine-girdigi-aile-aslinda-biz-onlarin-yasam-alanlarini-gasp-ettik-1050621839.html
Ayının kış uykusuna yatmak için evine girdiği aile: Aslında biz onların yaşam alanlarını gasp ettik
Ayının kış uykusuna yatmak için evine girdiği aile: Aslında biz onların yaşam alanlarını gasp ettik
Kolorado'da Nederland kasabasında yaşayan bir aile, evinin altında kış uykusuna yatmak için hazırlanan ayıyla karşılaştı.  Aile, ayıları görmeye alışık... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:25+0300
2021-11-09T14:29+0300
yaşam
ayı
kış uykusu
abd
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ABD’nin Colorado eyaletindeki Nederland kasabasında yaşayan bir aile, evinin altında kış uykusuna yatmak için hazırlanan ayıyla karşılaştı. KDVR’nin haberine göre Michael ve Judith Payne çifti, ayının kış uykusu için evlerinin altında hazırlık yaptığını aktardı.Judith Payne, ayıyla karşılaştıktan sonra evdeki köpeklerinin havlamasıyla hayvanın korkup kaçtığını ve evin dört- beş metre aşağısında inşa ettiği bodruma gittiğini söyledi. Ayının kışa hazırlık için açtığı deliğin oldukça yeni olduğunu söyleyen çift, ayının güvenli bir şekilde evden çıkması için Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilisi Sam Peterson ile temasa geçtiklerini aktardı. Ayının evden uzaklaşması için amonyak kokusu kullanan Peterson sayesinde ayı, daha fazla kokuya dayanamayarak evden uzaklaştı.Çift, davetsiz misafirlerinin beklenenden daha erken ayrıldıkları için mutlu olduklarını ancak ayılarla birlikte yaşadıklarını ve bu tarz olayları başkalarından da duyduklarını belirtti. Michael Payne, "Gerçekten onların yaşam alanlarını gasp ediyoruz. Biz onların misafirleriyiz" ifadelerini kullandı.Ayılar için kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım sonu, aralık ayında başlıyor. Ayılar, kalp atışlarının ve nefes almalarının önemli ölçüde yavaşladığı ve vücut ısılarının düştüğü kış uykusu boyunca kendilerine in olarak hazırladıkları yerde kalarak, bir sonraki döneme hazırlık yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210811/rusyada-ev-kedisi-ayiyi-savusturdu-1047945596.html
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ayı, kış uykusu, abd

Ayının kış uykusuna yatmak için evine girdiği aile: Aslında biz onların yaşam alanlarını gasp ettik

14:25 09.11.2021 (güncellendi: 14:29 09.11.2021)
© Fotoğraf : PixabayAyı
Ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Kolorado'da Nederland kasabasında yaşayan bir aile, evinin altında kış uykusuna yatmak için hazırlanan ayıyla karşılaştı.  Aile, ayıları görmeye alışık olduklarını ancak hiç evlerinde ağırlamadıklarını söyledi.
ABD’nin Colorado eyaletindeki Nederland kasabasında yaşayan bir aile, evinin altında kış uykusuna yatmak için hazırlanan ayıyla karşılaştı. KDVR’nin haberine göre Michael ve Judith Payne çifti, ayının kış uykusu için evlerinin altında hazırlık yaptığını aktardı.

Judith Payne, ayıyla karşılaştıktan sonra evdeki köpeklerinin havlamasıyla hayvanın korkup kaçtığını ve evin dört- beş metre aşağısında inşa ettiği bodruma gittiğini söyledi.
Ayının kışa hazırlık için açtığı deliğin oldukça yeni olduğunu söyleyen çift, ayının güvenli bir şekilde evden çıkması için Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilisi Sam Peterson ile temasa geçtiklerini aktardı. Ayının evden uzaklaşması için amonyak kokusu kullanan Peterson sayesinde ayı, daha fazla kokuya dayanamayarak evden uzaklaştı.
Çift, davetsiz misafirlerinin beklenenden daha erken ayrıldıkları için mutlu olduklarını ancak ayılarla birlikte yaşadıklarını ve bu tarz olayları başkalarından da duyduklarını belirtti.
Michael Payne, "Gerçekten onların yaşam alanlarını gasp ediyoruz. Biz onların misafirleriyiz" ifadelerini kullandı.

Ayılar için kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım sonu, aralık ayında başlıyor.

Ayılar, kalp atışlarının ve nefes almalarının önemli ölçüde yavaşladığı ve vücut ısılarının düştüğü kış uykusu boyunca kendilerine in olarak hazırladıkları yerde kalarak, bir sonraki döneme hazırlık yapıyor.
Rusya'da ev kedisi, ayıyı savuşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
Rusya'da ev kedisi, ayıyı savuşturdu
11 Ağustos, 19:48
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