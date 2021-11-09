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Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
Azerbaycan tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T09:51+0300
2021-11-09T09:51+0300
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azerbaycan
tezkere
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Türk Askerinin, Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'e sunuldu. Tezkere'nin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.
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azerbaycan, tezkere, tbmm
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
09:51 09.11.2021 (güncellendi: 10:04 09.11.2021)
Azerbaycan tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türk Askerinin, Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'e sunuldu.
Tezkere'nin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.