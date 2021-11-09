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https://tr.sputniknews.com/20211109/babasinin-vurdurdugu-14-yasindaki-kiz-konustu-daha-once-3-gun-iskence-yapti-1050618106.html
Babasının vurdurduğu 14 yaşındaki kız konuştu: Daha önce 3 gün işkence yaptı
Babasının vurdurduğu 14 yaşındaki kız konuştu: Daha önce 3 gün işkence yaptı
Konya’da babası Ali Erensoy'un, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurduğu kızı M.E., babasının daha... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:57+0300
2021-11-09T12:56+0300
türkiye
silahlı saldırı
ifade
yakalama
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Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’nde meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Nalçacı Caddesi’nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. olduğu tespit edildi.Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü. Soruşturmayı sürdüren polis, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un, Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.Gözdağı vermek istemişAli Erensoy ise ifadesinde, ''Eşime gözdağı vermek için yaptırdım'' dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.’ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.'Annemi bırakıp yanında yaşamamı istiyordu'Tedavisinin ardından taburcu olan M.E., annesinin çalıştığı kafede otururken bir kadının yemek yeme bahanesiyle kafeye geldiğini belirten M.E., şunları söyledi:''Kafede oturuyorduk, içeri peçeli bir kadın girdi. Peçeli kadın anneme, ‘Biz üç kişi yemek yemeye geldik, ben önden sipariş vereceğim’ dedi. Kadın kafenin içine baktı, annem de şüphelendi. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Silahını çıkardı bana ateş etti. Sonra dışarı çıkıp kaçtı. Annem de peşinden koştu. Beni hastaneye yetiştirdiler. Babam benden, annemi bırakıp onun yanına taşınmamı istiyor. Bu yüzden beni sürekli tehdit ediyor.'''3 gün boyunca kemerle dövdü'Annesiyle görüştüğü için babasının kendisine 3 gün boyunca işkence yaptığını öne süren M.E., “Ben annemle ve arkadaşlarımla görüşüyorum diye üç gün boyunca beni eve kapatıp kemerle ve tavayla dövdü. Gece ben çok bağırınca, polisler geldi ama beni susturdular. Anneme ulaşıp, vücudumdaki morlukların fotoğrafını çekip attım. Annem polislerle gelip beni babamın yanından aldı. Üç aydır annemin yanında kalıyorum ama babam bize nefes aldırmıyor” dedi.
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silahlı saldırı, ifade, yakalama

Babasının vurdurduğu 14 yaşındaki kız konuştu: Daha önce 3 gün işkence yaptı

12:57 09.11.2021
© İHA14 yaşındaki genç kız silahlı saldırıya uğradı
14 yaşındaki genç kız silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA
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Konya’da babası Ali Erensoy'un, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurduğu kızı M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını söyledi ve ''Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Babam, annemle görüşüyorum diye beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü" dedi.
Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’nde meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Nalçacı Caddesi’nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü. Soruşturmayı sürdüren polis, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un, Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.
Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

Gözdağı vermek istemiş

Ali Erensoy ise ifadesinde, ''Eşime gözdağı vermek için yaptırdım'' dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.’ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Annemi bırakıp yanında yaşamamı istiyordu'

Tedavisinin ardından taburcu olan M.E., annesinin çalıştığı kafede otururken bir kadının yemek yeme bahanesiyle kafeye geldiğini belirten M.E., şunları söyledi:
''Kafede oturuyorduk, içeri peçeli bir kadın girdi. Peçeli kadın anneme, ‘Biz üç kişi yemek yemeye geldik, ben önden sipariş vereceğim’ dedi. Kadın kafenin içine baktı, annem de şüphelendi. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Silahını çıkardı bana ateş etti. Sonra dışarı çıkıp kaçtı. Annem de peşinden koştu. Beni hastaneye yetiştirdiler. Babam benden, annemi bırakıp onun yanına taşınmamı istiyor. Bu yüzden beni sürekli tehdit ediyor.''

'3 gün boyunca kemerle dövdü'

Annesiyle görüştüğü için babasının kendisine 3 gün boyunca işkence yaptığını öne süren M.E., “Ben annemle ve arkadaşlarımla görüşüyorum diye üç gün boyunca beni eve kapatıp kemerle ve tavayla dövdü. Gece ben çok bağırınca, polisler geldi ama beni susturdular. Anneme ulaşıp, vücudumdaki morlukların fotoğrafını çekip attım. Annem polislerle gelip beni babamın yanından aldı. Üç aydır annemin yanında kalıyorum ama babam bize nefes aldırmıyor” dedi.
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