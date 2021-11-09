https://tr.sputniknews.com/20211109/baeden-suriyeye-10-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-1050630144.html
BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, bugün beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:07+0300
2021-11-09T17:07+0300
2021-11-09T17:07+0300
dünya
suriye
beşar esad
şam
faysal mikdad
ziyaret
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh abdullah bin zayid al nahyan
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Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan BAE'den Şam'a 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.Lübnan merkezli Al Manar kanalının aktardığına göre BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.Abu Dhabi'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bunun yanı sıra Şam'dan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ziyareti doğrulayarak "BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el-Nahyan bu öğleden sonra (Şam'ı) ziyaret etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BAE'li mevkidaşı ile Şam Havaalanında bir araya geldi" ifadelerini kullandı.Kaynağa göre BAE heyetine Mikdad'ın eşliğinde Suriye lideri Esad ile görüşmeye gitti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/suriye-devlet-baskani-esad-abu-dabi-veliaht-prensi-bin-zayid-ile-isbirligini-guclendirmeyi-gorustu-1050023438.html
suriye
şam
birleşik arap emirlikleri (bae)
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suriye, beşar esad, şam, faysal mikdad, ziyaret, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan
BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, bugün beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.
Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan BAE'den Şam'a 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.
Lübnan merkezli Al Manar kanalının aktardığına göre BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.
Abu Dhabi'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bunun yanı sıra Şam'dan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ziyareti doğrulayarak "BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el-Nahyan bu öğleden sonra (Şam'ı) ziyaret etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BAE'li mevkidaşı ile Şam Havaalanında bir araya geldi" ifadelerini kullandı.
Kaynağa göre BAE heyetine Mikdad'ın eşliğinde Suriye lideri Esad ile görüşmeye gitti.