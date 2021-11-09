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Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'
Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'
Irak ordusundan bir asker, başkent Bağdat sokaklarında zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' meziyetlerini sergiledi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:27+0300
2021-11-09T13:27+0300
yaşam
irak
zırhlı araç
drift
bağdat
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Irak'ın başkenti Bağdat'a bir askerin, zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' yapması sosyal medyada ilgi gördü.Ancak hadise, ordu kurmaylarının tepkisi çekti. Askerin bağlı olduğu birliğin komutanları, yazılı açıklamayla kamuoyuna bu eylemin cezasız kalmayacağını duyurdu.Açıklamada ayrıca, askerin görevini aksatıp aksatmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Irak ordusundan üst düzey bir komutan, Middle East in 24 News'e açıklamasında askerin, ülkenin askeri personelinin 'en yüksek askeri disiplin ve sorumluluk bilincine' sahip olmayan bir 'çürük elma' olduğunu belirtti.Yerel basına göre asker, pazar günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminin ardından başkente intikal eden takviye güçlere bağlıydı.
https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kazimi-evime-saldiri-duzenleyenlerin-kim-oldugunu-biliyoruz-1050568596.html
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irak, zırhlı araç, drift, bağdat

Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'

13:27 09.11.2021
© Fotoğraf : Twitter / ali_almikdamIrak ordusundan bir asker, başkent Bağdat sokaklarında zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' meziyetlerini sergiledi.
Irak ordusundan bir asker, başkent Bağdat sokaklarında zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' meziyetlerini sergiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Fotoğraf : Twitter / ali_almikdam
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Irak ordusundan bir asker, başkent Bağdat sokaklarında zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' meziyetlerini sergiledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'a bir askerin, zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' yapması sosyal medyada ilgi gördü.
Ancak hadise, ordu kurmaylarının tepkisi çekti. Askerin bağlı olduğu birliğin komutanları, yazılı açıklamayla kamuoyuna bu eylemin cezasız kalmayacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, askerin görevini aksatıp aksatmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Irak ordusundan üst düzey bir komutan, Middle East in 24 News'e açıklamasında askerin, ülkenin askeri personelinin 'en yüksek askeri disiplin ve sorumluluk bilincine' sahip olmayan bir 'çürük elma' olduğunu belirtti.
Yerel basına göre asker, pazar günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminin ardından başkente intikal eden takviye güçlere bağlıydı.
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