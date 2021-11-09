https://tr.sputniknews.com/20211109/bagdat-sokaklarinda-zirhli-aracla-drift-1050619426.html

Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'

Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'

Irak ordusundan bir asker, başkent Bağdat sokaklarında zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' meziyetlerini sergiledi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T13:27+0300

2021-11-09T13:27+0300

2021-11-09T13:27+0300

yaşam

irak

zırhlı araç

drift

bağdat

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Irak'ın başkenti Bağdat'a bir askerin, zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' yapması sosyal medyada ilgi gördü.Ancak hadise, ordu kurmaylarının tepkisi çekti. Askerin bağlı olduğu birliğin komutanları, yazılı açıklamayla kamuoyuna bu eylemin cezasız kalmayacağını duyurdu.Açıklamada ayrıca, askerin görevini aksatıp aksatmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Irak ordusundan üst düzey bir komutan, Middle East in 24 News'e açıklamasında askerin, ülkenin askeri personelinin 'en yüksek askeri disiplin ve sorumluluk bilincine' sahip olmayan bir 'çürük elma' olduğunu belirtti.Yerel basına göre asker, pazar günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminin ardından başkente intikal eden takviye güçlere bağlıydı.

https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kazimi-evime-saldiri-duzenleyenlerin-kim-oldugunu-biliyoruz-1050568596.html

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irak, zırhlı araç, drift, bağdat