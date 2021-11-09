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https://tr.sputniknews.com/20211109/bakan-kurum-konya-meramdaki-depremde-can-kaybinin-bulunmadigini-acikladi-1050607923.html
Bakan Kurum, Konya Meram'daki depremde can kaybının bulunmadığını açıkladı
Bakan Kurum, Konya Meram'daki depremde can kaybının bulunmadığını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının bulunmadığını belirtti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T03:49+0300
2021-11-09T03:49+0300
türkiye
konya
meram
murat kurum
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti."Hamdolsun can kaybımız yok" bilgisini paylaşan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
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konya, meram, murat kurum, deprem

Bakan Kurum, Konya Meram'daki depremde can kaybının bulunmadığını açıkladı

03:49 09.11.2021
© İHAKonya’da saat 20.43’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem yaşandı.
Konya’da saat 20.43’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının bulunmadığını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.
"Hamdolsun can kaybımız yok" bilgisini paylaşan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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