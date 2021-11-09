https://tr.sputniknews.com/20211109/bakan-kurum-konya-meramdaki-depremde-can-kaybinin-bulunmadigini-acikladi-1050607923.html

Bakan Kurum, Konya Meram'daki depremde can kaybının bulunmadığını açıkladı

Bakan Kurum, Konya Meram'daki depremde can kaybının bulunmadığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının bulunmadığını belirtti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T03:49+0300

2021-11-09T03:49+0300

2021-11-09T03:49+0300

türkiye

konya

meram

murat kurum

deprem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti."Hamdolsun can kaybımız yok" bilgisini paylaşan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

konya

meram

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konya, meram, murat kurum, deprem