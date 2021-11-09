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https://tr.sputniknews.com/20211109/belarus-polonya-sinirinda-takilan-siginmacilar-su-sikintisi-cekiyor-1050628499.html
Belarus-Polonya sınırında takılan sığınmacılar su sıkıntısı çekiyor
Belarus-Polonya sınırında takılan sığınmacılar su sıkıntısı çekiyor
Belarus-Polonya sınırında takılan yasadışı sığınmacılar, şiddetli su sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:35+0300
2021-11-09T16:36+0300
belarus
dünya
polonya
göçmen
güvenlik
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Belarus ve Polonya arasında sığınmacı krizi devam ederken iki ülke arasındaki sınır bölgesinde takılan yasadışı sığınmacılar, gelişmeleri takip eden Sputnik muhabirine şiddetli su sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.“Ailemle birlikte Kürdistan’dan geldik. Geceyi ateşin başında geçirdik. Şimdi en büyük sorun su” diyen Kadim adında bir sığınmacı, yetişkinlerin sabredebileceğini fakat kampta küçük çocukların da olduğunu anlattı.Sığınmacılar, Belarus’un başkenti Minsk’e farklı zamanlarda geldiklerini, ‘kimileri bir ay önce’, kimileri ise kentte 2 gün geçirdiklerini aktardı.'Petrolümüz var fakat hükümetimiz mafya'Başka bir sığınmacı, “Kürdistan'da kalamayız. Petrolümüz var. Fakat hükümetimiz mafya. İş yok” diye anlattı.On kişilik bir ailenin fertleri, nihayetinde Almanya, Danimarka, Belçika ya da Avusturya’ya geçmek istediklerini ifade etti.Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelip Belarus’ta bulunan, kadın ve çocuklar dahil birkaç bin yasadışı sığınmacı dün Polonya sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı. Polonya hükümeti, bu haberin ardından sınıra takviye güç gönderme kararı aldı. Litvanya hükümeti de olası bir göçmen akınına karşı Belarus ile sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor.Minsk’ten bildirildiği üzere sığınmacılar, çitin karşısında Polonya sınır muhafızlarına hayati tehlike nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini açıklamaya çalıştı.Bu arada İnternette yayınlanan bir videoda, sığınmacıların çiti yıkmaya çalıştıkları ve dikenli telleri kestikleri görülüyor. Polonya sınır muhafızları ise sığınmacılara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyor.Polonyalı yetkililer, bunun ‘Polonya’nın karşı karşıya kaldığı en büyük zorla giriş teşebbüsü’ olduğunu vurguladı.Yasadışı sığınmacılar, akşamüzeri sınır bölgesinde çadır kurdu ve ateş yaktı.Belarus Devlet Sınır Komitesi'ne göre sınırın Polonya tarafında askerler ve askeri teçhizatlar sıra oluşturdu.
https://tr.sputniknews.com/20211108/belarus-sinirin-polonya-tarafinda-ates-sesleri-duyuluyor-1050599162.html
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belarus, polonya, göçmen, güvenlik

Belarus-Polonya sınırında takılan sığınmacılar su sıkıntısı çekiyor

16:35 09.11.2021 (güncellendi: 16:36 09.11.2021)
© REUTERS / Kacper PempelPolonya - Belarus sınırı
Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Belarus-Polonya sınırında takılan yasadışı sığınmacılar, şiddetli su sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.
Belarus ve Polonya arasında sığınmacı krizi devam ederken iki ülke arasındaki sınır bölgesinde takılan yasadışı sığınmacılar, gelişmeleri takip eden Sputnik muhabirine şiddetli su sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.
“Ailemle birlikte Kürdistan’dan geldik. Geceyi ateşin başında geçirdik. Şimdi en büyük sorun su” diyen Kadim adında bir sığınmacı, yetişkinlerin sabredebileceğini fakat kampta küçük çocukların da olduğunu anlattı.
Sığınmacılar, Belarus’un başkenti Minsk’e farklı zamanlarda geldiklerini, ‘kimileri bir ay önce’, kimileri ise kentte 2 gün geçirdiklerini aktardı.

'Petrolümüz var fakat hükümetimiz mafya'

Başka bir sığınmacı, “Kürdistan'da kalamayız. Petrolümüz var. Fakat hükümetimiz mafya. İş yok” diye anlattı.
On kişilik bir ailenin fertleri, nihayetinde Almanya, Danimarka, Belçika ya da Avusturya’ya geçmek istediklerini ifade etti.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelip Belarus’ta bulunan, kadın ve çocuklar dahil birkaç bin yasadışı sığınmacı dün Polonya sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı. Polonya hükümeti, bu haberin ardından sınıra takviye güç gönderme kararı aldı. Litvanya hükümeti de olası bir göçmen akınına karşı Belarus ile sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor.
Minsk’ten bildirildiği üzere sığınmacılar, çitin karşısında Polonya sınır muhafızlarına hayati tehlike nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini açıklamaya çalıştı.
Bu arada İnternette yayınlanan bir videoda, sığınmacıların çiti yıkmaya çalıştıkları ve dikenli telleri kestikleri görülüyor. Polonya sınır muhafızları ise sığınmacılara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyor.
Polonyalı yetkililer, bunun ‘Polonya’nın karşı karşıya kaldığı en büyük zorla giriş teşebbüsü’ olduğunu vurguladı.
Yasadışı sığınmacılar, akşamüzeri sınır bölgesinde çadır kurdu ve ateş yaktı.
Belarus Devlet Sınır Komitesi'ne göre sınırın Polonya tarafında askerler ve askeri teçhizatlar sıra oluşturdu.
polonya belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor
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