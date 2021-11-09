https://tr.sputniknews.com/20211109/belarustan-gocmenlerin-girisini-bloke-eden-polonyaya-sinirda-provokasyon-uyarisi--1050623565.html

Belarus’tan, göçmenlerin girişini bloke eden Polonya’ya ‘sınırda provokasyon’ uyarısı

Belarus’tan, göçmenlerin girişini bloke eden Polonya’ya ‘sınırda provokasyon’ uyarısı

Belarus, Polonya’yı, binlerce göçmenin bekleyişte olduğu sınırlarında gerilimi tırmandırmama konusunda uyardı. Belarus’un sınır güvenliği servisleri de... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T15:00+0300

2021-11-09T15:00+0300

2021-11-09T15:00+0300

savunma

rusya

polonya

belarus

göçmen

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Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İçlerinde pek çok çocuk ve kadının da bulunduğu, temel sosyal haklardan yoksun, silahsız insanlara karşı yasadışı olarak güç kullanmayı haklı göstermek için Belarus’a yönelik provokasyon gerçekleştirmemesi konusunda Polonya tarafını önceden uyarmak istiyoruz” denildi. Ülkelerin sınırında, dünden beri AB üyesi Polonya’ya giriş yapmak için bekleyen binlerce göçmen bulunuyor. Polonya Sınır Muhafızları Reuters haber ajansına açıklamalarında, neredeyse 800 göçmenin sınırın Belarus tarafında, dikenli tellerin hemen ardında geceyi geçirdiklerini, 4 bin kadar göçmenin de yakındaki ormanlık alanda kaldıklarını söyledi. Polonya: AB’nin tamamını tehlike altına sokuyor Geceleri dondurucu soğukların yaşandığı sınırdaki göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyen Polonya’nın Başbakanı Mateusz Morawiecki da sınırdaki krizin tüm AB’nin güvenliğini tehlike altına soktuğunu ifade etti. AB ve NATO: Belarus, göçmenleri siyasi amaçları için kullanıyor Polonyalı yetkililer, Belarus hükümetinin göçmenlerin sınıra ulaşmasını ‘koordine ettiğine’ inanıyor. AB ve NATO da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, AB’nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak sınırda ‘yapay bir göçmen akını’ oluşturmakla ve göçmenleri de ‘siyasi piyonlar’ olarak suçluyor. Belarus: Varşova sınırda gerilimi kasıtlı tırmandırıyor Minsk bu suçlamaları başından beri reddediyor. Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri yeni bir açıklamalarında, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve Varşova’yı sınırda gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmakla itham etti. Belarus Savunma Bakanlığı: Sınıra 10 bin asker konuşlandırdılar Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri bunun yanında, Polonya’nın sınıra Minsk’i bilgilendirmeden 10 bin asker konuşlandırdığını kaydetti. Varşova ile anlaşmalarına göre sınıra 6 bini aşkın askeri personel yerleştirilmesi hâlinde karşı taraftan gözlemcilerin sınıra davet edilmesi gerektiğini söyleyen Belaruslu savunma yetkilileri, “Minsk, şimdiye dek Polonya tarafından ne bir bildirim ne de gözlemcilere yönelik bir davet almıştır” dedi. Bu sırada Belarus Sınır Komitesi yetkilileri de Polonya’yı sınıra askeri teçhizat yığmakla suçladı. Yetkililer, Varşova’nın ayrıca, gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve göçmenlere yardım etmek isteyen yardım kuruluşlarının temsilcilerinin sınıra yaklaşmasına izin vermediğini belirttiler. Kremlin: Sınırdaki durumun Rusya’yı tehdit eder hâle gelmeyeceğini umuyoruz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında Belarus-Polonya sınırında dünden beri yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Sınırdaki durumun Rusya için bir tehdit hâline gelmeyeceğini umduklarını kaydeden Peskov, ‘Belaruslu uzmanların konuyla ilgili çok sorumlu bir biçimde çalıştıklarını gördüklerini’ ekledi. Kremlin Sözcüsü ayrıca, sınırdaki gelişmeler konusunda, komşuları Belarus ile yakın temas içinde olduklarını belirtti ve her iki tarafı da sorumluluk duygusu ile hareket etmeye çağırdı. Rusya Dışişleri: Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin suçlusu Batı’nın politikalarıdır Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus-Polonya sınırındaki krizin suçlusunun Batı’nın Ortadoğu’daki eylemleri olduğunu belirtti. Lavrov, bir basın toplantısında sınırdaki duruma ilişkin şunları söyledi: “Bu sorunların uluslararası insan hakları prensiplerine uygun biçimde çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz ve tabii ki mevcut durumun kökenlerini de unutmamak gerekir. Sorunun kökeni; NATO ve AB ülkeleri de dahil Batılı ülkelerin, daha iyi bir yaşam ve kendi demokrasi anlayışlarını dayatmaya çalışarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ilişkin yıllarca yürüttükleri politikalardır.” Rusya Dışişleri Bakanı, “Bundandır ki göçmen krizinin çözümlenmesinde baş sorumluluğu, şu an bu krizin oluşması için gereken şartları yaratmış olanlar üstlenmelidir” vurgusunu yaptı.

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